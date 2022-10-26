Starlink остается в состоянии войны — хороший знак для будущего созвездия модов

Директор SDA Дерек Тернер сказал, что производительность Starlink на сегодняшний день говорит о силе развернутой группировки для сдерживания атак и обеспечения устойчивости.

Вашингтон – российские чиновники выступили завуалированные угрозы Чтобы уничтожить сеть интернет-спутников SpaceX, которые были равносильны средствам связи. Линия жизни Украинская армия.

Но пока что «Сколько спутников Starlink сбили русские?… ноль», — отметил Дерек Тернер, директор Агентства космического развития Космических сил США.

Хотя Россия в ноябре шоу Он мог поразить спутник на низкой околоземной орбите баллистической ракетой, и тот факт, что он не сбил ни одного спутника Starlink, указывает на способность рассеянного созвездия сдерживать атаки и обеспечивать устойчивость, заявил Тернер 25 октября в Институте Митчелла. на мероприятии по космическим исследованиям в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Производительность сети SpaceX из более чем 3500 спутников во время вооруженного конфликта побуждает Агентство космического развития (SDA), которое оно планирует потратить Миллиарды долларов в течение следующих нескольких лет Развернуть низкоорбитальную сеть из сотен спутников передачи данных и спутников слежения за ракетами для поддержки военных операций США.

«Благодаря развертыванию очевидна операционная гибкость, — сказал Тернер. Даже если сеть SDA будет атакована, «мы ожидаем, что сможем поглотить определенное количество потерь».

«Сколько стоит истощение? Если вы посмотрите на математику очень быстро, как правило, срок службы наших спутников составляет пять лет. Это означает, что вы будете заменять около 20% своих спутников ежегодно».

В то время как Министерство обороны рассматривает будущие сценарии, когда спутники могут быть нацелены, Тернер сказал: «На чем мы строим устойчивость, так это на распространении».

Ранее в этом году китайские и другие СМИ упомянул Китайские военные считают Starlink угрозой и планируют разработать возможности для уничтожения или нарушения работы сети.

Электронное глушение является одним из файлов тактика что Россия использовала для нарушения работы службы Starlink, по словам Илона Маска, который написал в Твиттере, что сеть испытывает «беспощадная путаницаНо пока попытки не увенчались успехом.

Тернер отметил, что Китай увидел преимущества космических систем LEO задолго до конфликта на Украине и даже задолго до того, как СОУ начала строить группировку Минобороны.

«Если вы посмотрите на Китай космическая техника«Они, очевидно, восприняли эти шлейфы спирального распространения и эволюции раньше, чем мы, и это своего рода их модель в будущем», — сказал Тернер, — о распространении и большем количестве сроков для более быстрого развития, чем исторически делали Соединенные Штаты».