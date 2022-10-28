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Steam обновил режим Big Picture с пользовательским интерфейсом Steam Deck.

28 октября, 2022
Artem Sokolov

Режим большого изображения Steam на ПК теперь будет основан на специально разработанном пользовательском интерфейсе Steam Deck.

объявила Valve Последнее обновление режима Big Picture перенесет пользовательский интерфейс Steam Deck на ПК и теперь доступно для тестирования.

Они сообщили: «Мы готовимся обновить режим Big Picture новым интерфейсом, который мы создали для Steam Deck, и сегодня мы делаем его доступным для тестирования». «Прошло много времени с момента этого обновления, и мы очень рады начать собирать отзывы сообщества».

Первый интерфейс консоли был разработан специально для Steam Deck, но его интеграция в Steam имеет смысл, поскольку обеспечивает большую узнаваемость бренда между Steam Deck и библиотекой Steam на ПК.

И это также, оказывается, очень хороший интерфейс.

Они подчеркнули: «Этот первый интерфейс консоли Steam Deck создан как в ручном, так и в док-режиме и идеально подходит для всех сценариев, с которыми в настоящее время работает режим Big Picture».

Новый режим Big Picture включает в себя:

  • Новый главный экран с последними играми и новостями в вашей библиотеке.
  • Новый всеобъемлющий поиск, позволяющий выполнять поиск в библиотеке, магазине и списке друзей.
  • Новый компонент консоли, позволяющий легко выбирать новые конфигурации и макеты.
  • Enhanced Stead Store для консольной навигации.
  • Обновленный внутриигровой оверлей, открывающий доступ к достижениям и подсказкам.
  • Новое системное меню для быстрого перехода к различным частям нового пользовательского интерфейса.
  • Новое меню быстрого доступа, позволяющее получать доступ к уведомлениям. Список друзей, быстрые настройки и многое другое.

По словам Valve, команда «все еще сглаживает острые углы», поэтому в настоящее время через нее внедряется новая версия Big Picture. Бета-программа Steam.

Советы по опробованию нового режима «Большое изображение» можно найти здесь.

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