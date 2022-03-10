Steam Deck теперь загружает Windows

Valve выпустила портативную игровую консоль за 400 долларов Steam платформа, раньше все обещанные функции были готовы, но одна из самых больших сейчас. Теперь вы можете установить Windows 10 на Steam Deck и ожидать, что она будет работать, потому что Valve только что выпустила самые важные драйверы графического процессора, Wi-Fi и Bluetooth Вам нужно будет скачать и играть в игры.

Важно отметить, что для этого вам нужно будет очистить Steam Deck, двойной загрузки пока нет, и Valve говорит, что вы можете установить только Windows 10, поскольку текущий BIOS Steam Deck, по-видимому, не включает поддержку прошивки TPM (Плохой запрос Microsoft для Windows 11).

Да, и динамики и разъем для наушников не будут работать, так как аудиодрайверов пока нет. На данный момент доступны Bluetooth или USB-C audio.

Вы можете найти Valve Окна на палубе здесь — и Инструкции по восстановлению паровой колоды здесь На случай, если вы потерпите неудачу или допустите одну из досадных ошибок в своей колоде. «Чтобы получить доступ к загрузочному меню, выключите питание. Затем, удерживая кнопку уменьшения громкости, нажмите кнопку питания», — пишет Valve.

Я должен отметить, что Steam Deck не слишком далеко Несмотря на то, что сегодня есть ошибки, как и во время процесса обзора, обновления не бывают быстрыми и яростными: после запуска Valve создала «стабильные» и «бета» каналы выпуска, к которым вы можете получить доступ прямо из интерфейса рабочего стола. У меня все еще были некоторые сбои и игры, которые таинственным образом перестали работать так же, как несколько дней или недель назад (смотря на вас, Выжившие вампиры), но я также играл часами старое кольцо И в проломе без проблем.

Скоро я буду использовать Windows 10 на моем обзорном устройстве, так что следите за обновлениями!