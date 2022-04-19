Stellandis прекращает производство автомобилей в России

На заводе по производству фургонов в Калуге в России работает 2700 человек.

Компания продолжит платить зарплату

Mitsubishi, совладелец завода, уже остановил работу

МИЛАН, 19 апреля (Рейтер). Автопроизводитель Stalandis (STLA.MI) во вторник заявил, что приостановит производство на своем российском заводе из-за проблем с логистикой и санкций, введенных против Москвы.

Четвертый по величине в мире автопроизводитель, производящий и продающий в России марки Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep и Fiat, занимает всего 1% автомобильного рынка страны.

Он управляет заводом по производству фургонов в Калуге, в 125 милях (201 км) к юго-востоку от Москвы, который в начале этого месяца заключил партнерское соглашение с японским автопроизводителем Mitsubishi (7211.T), чтобы остановить производство. прочитайте больше

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«Из-за быстрого ежедневного увеличения перекрестных барьеров и трудностей с логистикой Stellandis приостановила свою производственную деятельность в Калькутте, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных барьеров и защитить свой персонал», — говорится в заявлении Stellandis.

На заводе работает 2700 человек.

Стелландис сообщил агентству Reuters, что компания продолжит выплачивать заработную плату в соответствии с местным графиком безработицы и использованием ожидаемых отпусков.

1 февраля 2022 года логотип Stellantis появился на здании компании в Велизи-Вилакубле, недалеко от Парижа, Франция. REUTERS / Гонсало Фуэнтес

Он сказал, что не знает, как долго продлится прекращение огня, добавив, что его приоритетом будет восстановление своего персонала и мира.

После вторжения Москвы в Украину и переноса производства в Западную Европу Stellandis уже приостановила экспорт и импорт всех автомобилей в Россию. Он также заявил, что блокирует планы по увеличению инвестиций в страну. Производство фургонов в Калуге предназначалось только для местного рынка. прочитайте больше

Многие иностранные компании объявили о временном закрытии магазинов и заводов в России или их выводе из России с начала так называемой «спецоперации» на Украине 24 февраля.

Карлос Таварес, исполнительный директор Stellandis, заявил в конце марта, что команда должна закрыть его как можно скорее, так как часть калужского завода исчерпана. прочитайте больше

Отдельно во вторник General Motors Co (GM.N) заявила, что продлит приостановку своей деятельности в России из-за конфликтов и международных санкций.

Американский автопроизводитель, прекративший импорт и торговлю в России 28 февраля, заявил, что уволит большую часть своих 66 сотрудников и предоставит им выходное пособие. У GM нет заводов в России, и до закрытия компания продавала всего около 3000 автомобилей в год. прочитайте больше

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дополнительный отчет Бена Клеймана в Вашингтоне; Под редакцией Марка Поттера и Марка Портера

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