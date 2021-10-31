Stop Press Broken – обновления Windows 10 и 11 нарушают сетевую печать

Ранее в этом месяце мы сообщали об этом Windows 11 получит свой первый патч во вторник Обновлять. в Возникшие текущие проблемы Что касается последних обновлений Microsoft для Windows, Microsoft сообщила, что после установки Windows 10 KB5006670 А также Windows 11 KB5006674 Сообщает о проблемах с сетевой печатью у клиентов. Эти два обновления были выпущены в этом месяце 12 октября вместе с вторником исправлений для этого месяца.
Microsoft заметила, что принтеры, которые используются совместно через серверы печати Windows, могут получать несколько ошибок, которые не позволяют им использовать сетевую печать. Некоторые ошибки включают:
0x000006e4 (RPC_S_CANNOT_SUPPORT)
0x0000007c (ERROR_INVALID_LEVEL)
0x00000709 (ERROR_INVALID_PRINTER_NAME)
Microsoft повторила, что как клиентские, так и серверные платформы Windows сталкиваются с этими ошибками, и они специально предназначены для корпоративных и корпоративных серверов печати. В частности, эти обновления, похоже, влияют на установку принтеров, использующих протокол Интернет-печати (IPP).
Microsoft предлагает временное решение, хотя оно применимо только к клиентам печати, которые установили Центр обновления Windows, выпущенный в январе 2021 года или позже, до того, как сервер печати установил обновления октября 2021 года. Если эти предварительные условия выполнены, Сведения о временных мерах Microsoft Клиенты могут предпринять меры по устранению проблемы.
Хотя Microsoft Current сообщает, что исправление уже готово, пользователи сталкивались с проблемами печати. Проблемы за последние две недели.
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