Stop Press Broken – обновления Windows 10 и 11 нарушают сетевую печать

Ранее в этом месяце мы сообщали об этом Windows 11 получит свой первый патч во вторник Обновлять. в Возникшие текущие проблемы Что касается последних обновлений Microsoft для Windows, Microsoft сообщила, что после установки Windows 10 KB5006670 А также Windows 11 KB5006674 Сообщает о проблемах с сетевой печатью у клиентов. Эти два обновления были выпущены в этом месяце 12 октября вместе с вторником исправлений для этого месяца.

изображение через ежедневная попытка

Microsoft заметила, что принтеры, которые используются совместно через серверы печати Windows, могут получать несколько ошибок, которые не позволяют им использовать сетевую печать. Некоторые ошибки включают:

0x000006e4 (RPC_S_CANNOT_SUPPORT)

0x0000007c (ERROR_INVALID_LEVEL)

0x00000709 (ERROR_INVALID_PRINTER_NAME)

Microsoft повторила, что как клиентские, так и серверные платформы Windows сталкиваются с этими ошибками, и они специально предназначены для корпоративных и корпоративных серверов печати. В частности, эти обновления, похоже, влияют на установку принтеров, использующих протокол Интернет-печати (IPP).

Microsoft предлагает временное решение, хотя оно применимо только к клиентам печати, которые установили Центр обновления Windows, выпущенный в январе 2021 года или позже, до того, как сервер печати установил обновления октября 2021 года. Если эти предварительные условия выполнены, Сведения о временных мерах Microsoft Клиенты могут предпринять меры по устранению проблемы.

Хотя Microsoft Current сообщает, что исправление уже готово, пользователи сталкивались с проблемами печати. Проблемы за последние две недели.