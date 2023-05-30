Street Fighter 6 — отличное развлечение для случайных и преданных игроков.

У меня были романтические отношения с Street Fighter с 13 лет.

Это было в начале марта 1991 года, и мы с моим парнем праздновали его 14-летие в Санта-Круз, штат Калифорния, проводя все выходные на променаде. Его мать вручила нам по 20 долларов за разменный автомат, и мы были полны решимости расширить наши помещения настолько, насколько это было возможно.

Браулеры прокручивают лайки Черепашки-ниндзя-подростки-мутанты И Финальный бой Это была наша любимая игра. Нам также понравилось создавать то, что я считаю первым настоящим файтингом без кнопок. роботрон— Паттерн, двойной джойстик каратэ чемпион.

Когда мы сталкиваемся с файлом Street Fighter II: Глобальный воин Такси остановилось посреди переулка, мы остановились как вкопанный. Все в нем, от шести кнопок на игрока до спрайтов и больших динамических фонов, казалось слишком большим для нашего подросткового мозга.

Пока мы стояли там, заинтригованные и немного напуганные машиной, к нам подошел администратор с несколькими гостями. Он повернулся к своим гостям и сказал: «Мы только начали эту игру. Я думаю, она будет большой». О да.

Уличный боец ​​2 Это было видно. Эта единственная игра будет усеивать середину этажей переулка рядами, с очередями, бегущими за каждым, люди ждут, чтобы положить свою четвертак на стекло, чтобы «получить следующий». Казалось, что все играли в нее, и когда она попала в порты для домашних консолей (мы оба были геймерами на SNES), она стала намного здоровее.

Со временем ажиотаж утих. Я уехал в колледж, женился, завел семью и карьеру и потерял связь с друзьями, с которыми раньше играл. Аркады в основном мертвы или становятся оболочками самих себя. Но я никогда не терял любви к Street Fighter, даже несмотря на то, что большую часть времени я проводил в MAME.

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Автор, около 2022 года, перед детской площадкой, где он впервые играл. уличный боец В 1991 году. Не тот, но все же! Кириан Лоусон

После почти двух десятилетий потери этой сильной привязанности к файтингам мой интерес возродился. я поднял Уличный боец ​​​​4Тогда я стал немного серьезным Уличный боец ​​​​5 игрок. Я играл онлайн, локально с друзьями, и иногда я начал путешествовать, чтобы соревноваться.

Я продал большую часть своих автоматов для игры в пинбол (когда-то аркадную мышь, всегда аркадную мышь) и начал собирать японские аркадные автоматы типа «конфетница». Теперь у меня есть четыре Sega Astro Towns, два Taito Vewlix, Konami Windy и Neo Candy 29, большинство из которых предназначены для файтингов. Я начал играть в игры, которые пропустил во время моего отсутствия, такие как Street Fighter III: Третий удар. Мы с друзьями до сих пор играем в наш любимый вкус Уличный боец ​​2 также, супер турбо (или, как мы это называем, улица).

Давний участник файтингов, комментатор, а теперь и голос в игре. Уличный боец ​​​​6 Джеймс Чен зажигает знак мира в моем гараже в 2023 году. Эрик Лоусон

Шестой раз очарование

Становясь старше, я обнаружил, что мне нравится делиться своими увлечениями так же, как и получать от них удовольствие. В файтинги не просто весело играть и смотреть; Они являются частью живого и разнообразного сообщества. Я хочу, чтобы больше людей наслаждались этим.

Они также имеют репутацию более сложных, чем они были в Уличный боец ​​2 Дни — могут быть очень пугающими и трудными для обучения. Никто не хочет покупать новую игру и чувствовать, что единственное, что можно сделать, это прыгнуть в онлайн и быть уничтоженным кем-то, кто играет годами.

Входит Уличный боец ​​​​6.