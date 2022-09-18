Street Fighter 6 представляет нового персонажа-соперника, Босха, но будет ли он играбельным?



















Почти в каждом хорошем файтинге нужны сильные соперники, чтобы подтолкнуть героев к тому, чтобы стать сильнее, но этот случай немного отличается.











через большой Токийское игровое шоуCapcom продемонстрировала первые минуты режима World Tour Street Fighter 6, который представил в Bosch совершенно нового персонажа.



















Увидев создателя персонажа и проведя небольшой спарринг с Люком, этот блестящий боец ​​прыгает вниз, чтобы бросить вызов игроку.





Включенные сцены ясно дают понять, что Босх должен быть горячим соперником в мировом турне, что, конечно, поднимает вопрос о том, будет ли он на самом деле играбельным.





Мы знаем, по крайней мере, что он не будет выпущен, видимо, потому что Capcom уже поделилась 18 персонажами в списке На выставке тоже и Боша в этом списке не было.











Необычно вводить в боевую игру совершенно нового персонажа, особенно противника, и не позволять вам играть с ним.





Street Fighter 6 кажется совершенно другим зверем по сравнению с остальной частью серии с включением World Tour в качестве сюжетного режима для одного игрока.





У Capcom есть десятки персонажей, которыми можно заполнить улицы, но включение такого большого мира, по которому можно бродить, означает, что некоторые из них не будут главными звездами.





Предыдущие трейлеры уже появились, чтобы показать известных NPC World Tour, таких как Трэшер из Final Fight и девушку с Чун-Ли, которая, вероятно, является Ли-Фен.

















Так что теперь похоже, что Босх, вероятно, в конечном итоге сыграет аналогичную роль в SF6, и это подтверждается тем, что он использует диапазон движения Люка в кадрах без чего-то действительно уникального с его стороны.





Мы думаем, это означает, что Босх будет путешествовать и учиться у разных мастеров в качестве бойца конкретного игрока и становиться сильнее по мере развития сюжета.





Это не означает, что новичок никогда не попадет в высшую лигу, хотя SF6 определенно получит массу DLC в ближайшие годы.





Если Босх станет очень популярен и среди геймеров, шансы на то, что он тоже попадет в список, возрастут.





Будет интересно посмотреть, сколько персонажей у Street Fighter 6 теперь будет в мировом турне.













