Street Fighter 6, скорее всего, выйдет в следующем году

участие в толкнуть коробку трудоустройство

напоследок Уличный боец ​​V Обновление для разработчиков, Capcom предлагает увидеть следующую игру — предположительно Street Fighter VI — где-то в 2022 году. Сообщение в конце видео гласит: «Мы вернемся с другими новостями о будущем Street Fighter».

Если верить слухам, следующая игра Street Fighter находится в разработке уже довольно долгое время, при этом Capcom продолжает поддерживать Street Fighter V сезонными обновлениями и персонажами DLC. Последний из этих персонажей, Люк, выходит 29 ноября.

«Для нас Street Fighter V был проектом вершин и впадин», — говорит режиссер Такаюки Накаяма. «Но благодаря нашим фанатам мы смогли добиться того, к чему стремились», — продолжает он. «Мы, команда разработчиков, будем использовать этот опыт как трамплин для перехода к следующему проекту».

«Мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам больше информации в следующем году», — сказал продюсер Сюхей Мацумото.

Фактически, похоже, что наконец-то пришло время для нового боя Street Fighter. Street Fighter V существует уже почти шесть лет, и со всеми полученными обновлениями легко забыть, что при запуске его сильно критиковали за отсутствие контента. Надеюсь, Capcom избежит подобных ошибок, когда представит продолжение.

Что вы хотите от Street Fighter VI? Не тратьте зря свой счетчик в разделе комментариев ниже.