Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars анонсированы для PS4, Xbox One, Switch и ПК

Конами объявить Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars за PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ компьютер (готовить на пару). Он будет запущен в 2023 году.

Вот обзор коллекции через Konami:

Около

Судьба героя написана звездами.

Легендарная Конами JRPG суикодин я И Суикодин II Теперь он был обновлен в высоком разрешении!

История суикодин я

Знаменитый герой превращается в жестокого тирана, и империя рушится.

Освободительная армия восстает против репрессивного режима.

Одна за другой 108 звезд Судьбы собираются вместе, чтобы определить ход истории.

История Суикодин II

Герой нашей истории и его друг Джоуи — члены Молодежной бригады Единорога, которые вовлечены в затянувшийся пограничный спор между Королевством Хайлендс и городом-государством Джостаун.

Несколько месяцев назад между двумя державами был подписан Пакт Правды, и обе были рады окончанию войны.

Однако под минутным миром продолжало полыхать пламя новой войны…