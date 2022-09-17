Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars анонсированы для PS4, Xbox One, Switch и ПК

Конами объявить Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars за PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ компьютер (готовить на пару). Он будет запущен в 2023 году.
Вот обзор коллекции через Konami:
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Судьба героя написана звездами.
Легендарная Конами JRPG суикодин я И Суикодин II Теперь он был обновлен в высоком разрешении!
История суикодин я
Знаменитый герой превращается в жестокого тирана, и империя рушится.
Освободительная армия восстает против репрессивного режима.
Одна за другой 108 звезд Судьбы собираются вместе, чтобы определить ход истории.
История Суикодин II
Герой нашей истории и его друг Джоуи — члены Молодежной бригады Единорога, которые вовлечены в затянувшийся пограничный спор между Королевством Хайлендс и городом-государством Джостаун.
Несколько месяцев назад между двумя державами был подписан Пакт Правды, и обе были рады окончанию войны.
Однако под минутным миром продолжало полыхать пламя новой войны…
Руководства по функциям
- Графические улучшения
- Пиксельные узоры и графика окружающей среды, дополненные новыми экранными эффектами, включая освещение, облака, анимацию теней, мигающее пламя, вздымающийся дым, движение листвы и насекомых, добавляют живости в атмосферу игры!
- Эффекты и режиссура были переработаны, чтобы оживить незабываемые сцены еще более красивыми способами!
- Новая графика персонажей
- Все изображения персонажей были обновлены в высоком разрешении. Джунко Кавано, создавшая персонажей для оригинальной версии Суйкодин Выпущенный в 1995 году, он недавно перерисовал все изображения персонажей для Suikoden I HD Remaster: Gateway to War Talisman.
- Улучшения звука
- полевой звук — Добавлено большое количество звуков окружающей среды, отсутствующих в оригинальной версии, таких как шум бегущей воды в реке, ветер, насекомые, бегущие шаги. Вы можете наслаждаться захватывающим опытом, как никогда раньше!
- Боевой звук — Все звуковые эффекты теперь в HD качестве. Помимо эффекта 3D-эффектов, реалистичный звук значительно усиливает динамику сражений!
- Улучшения игровой системы
- Добавлено много новых функций, таких как история диалогов, автобой, бой на удвоенной скорости и т.д.
Посмотрите трейлер к трейлеру, первый геймплей и полный архив презентации для Tokyo Game Show 2022 ниже. Покажите первые скриншоты в галерее. Посетите официальный сайт здесь: АнглийскийИ Японский.
Анонс трейлера
Английский
Японский
Неклорд Босс
(Через IGN.)
Токийское игровое шоу 2022
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