Sunday Space: можем ли мы пересечь межзвездные границы в течение нашей жизни? | Канберра Таймс

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Межзвездные путешествия. На протяжении веков люди задавались вопросом, каково будет путешествовать к звездам, видеть их планеты и наблюдать загадки неизвестного. Просто возьмите любую научную фантастику с полки вашей местной библиотеки, и большая часть ее будет посвящена космическим путешествиям к другим звездным системам. Однако этот тип технологий, по-видимому, имеет далеко идущие перспективы в будущем, учитывая, что нынешним ракетам потребуются десятки тысяч лет, чтобы достичь нашей ближайшей звезды. Это то, чего мы, вероятно, никогда не увидим в своей жизни или, возможно, никогда не увидим. Или он? В настоящее время разрабатывается план, финансируемый российским бизнесменом Юрием Мильнером, по отправке зонда к нашей ближайшей звездной системе, Альфе Центавра, к концу века. Цель, получившая название «Breakthrough Starshot», состоит в том, чтобы запустить тысячи миниатюрных сверхлегких космических зондов и запустить их со скоростью, равной пяти скоростям света. Предлагаемая миссия, пожалуй, одна из самых амбициозных задач, решаемых в настоящее время в любой точке мира. Система Альфа Центавра, состоящая из трех звезд, находится на расстоянии чуть более четырех световых лет от нас, а это означает, что свет, излучаемый звездами, достигает нас более четырех лет. Когда вы смотрите на эту звездную систему, вы видите ее такой, какой она была четыре года назад. Альфа Центавра довольно легко можно найти в южном небе – ищите более яркие «указатели» возле Южного Креста. Если мы хотим попасть туда за всю жизнь, нам нужно разогнаться со скоростью, превышающей скорость света – миллионы километров в час. Самый быстрый из когда-либо построенных зонд, Parker Solar Probe, разгоняется до 700 000 км / ч. Breakthrough Starshot стремится сделать это с помощью двух технологий. Первый – использовать чрезвычайно маленький и легкий космический корабль, не больше ногтя. Таким образом, мы можем очень быстро разогнать эти вещи до очень высокой скорости. Например, вы можете бросить мяч для крикета намного быстрее, чем мяч для баскетбола. Этот легкий космический корабль будет иметь массивные солнечные паруса шириной около 5 метров для приведения в движение космического корабля. План состоит в том, чтобы иметь огромный парк из тысяч этих датчиков, чтобы, если кто-то столкнется с пылью во время поездки, у нас будет несколько резервных копий, чтобы продолжить работу. Второй метод – использовать лазеры и другие лазеры для ускорения космических кораблей. Мы говорим о многокилометровом массиве лазеров, которые производят суммарную энергию в 100 гигаватт. Это примерно то же самое, что и пиковое потребление энергии для всей страны Франции. Эти парусные лазеры взорвут космический корабль примерно на 10 минут, как ветер на парусной лодке, обеспечивая ускорение в 10 000 гигабайт. После запуска этот космический корабль должен достичь Альфы Центавра через 20–30 лет. Долгое время, но намного лучше, чем 75 000 лет, потребуются современные ракеты. Breakthrough Starshot был запущен в 2016 году, и в технологиях был сделан большой скачок, в том числе некоторыми группами из Школы физических исследований ANU. Впереди еще долгий путь, поэтому, хотя научная фантастика кажется ближе к реальности, нам все еще нужно терпеливо ждать.

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