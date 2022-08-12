Sunsoft проводит новое цифровое мероприятие, чтобы объявить о предстоящих играх

Sunsoft, компания, стоящая за такими сериалами, как Мистер Бластеробъявила, что на следующей неделе проведет новое цифровое мероприятие в 18 августа.

На мероприятии она намерена раскрыть свои планы относительно игр, которые должны быть выпущены до конца 2022 года, а также в следующем году. В PR генеральный менеджер Sunsoft Юичи Аоши упомянул, что компания была «так взволнована» тем, что наконец-то смогла поделиться своим видением «возрождения» Sunsoft — как с новыми, так и со старыми поклонниками.

И если вам интересно, да — «Sunsoft возвращается», как показано в видео ниже:

участие в Нинтендо Лайв на меня

Вот несколько дополнительных сообщений об истории Sunsoft (через Gematsu):

«SUNSOFT — это подразделение видеоигр японской компании-производителя электроники SUNCORPORATION, основанной в 1971 году. В октябре 1978 года SUNSOFT начала разрабатывать видеоигры для игровых автоматов с двумя названиями: Блок Челленджер И идеальный блок. В начале 80-х у нас было много аркадных игр, таких как Arabian, Ikki и Kangaroo. 25 июля 1985 года мы выпустили нашу первую игру для Famicon (NES). Супер арабский В Японии под брендом SUNSOFT.

«SUNSOFT известна как разработчик ретро-игр и издатель таких игр, как обманывать!И Мистер БластерИ Охотник за шпионамиИ БэтменИ мир путешествийИ Эйфория Сагаи более.»

Что бы вы хотели увидеть на предстоящем мероприятии Sunsoft? Если вы не знакомы с компанией, вы можете ознакомиться с некоторыми из их работ в группе Hamster’s Arcade Archives.