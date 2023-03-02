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02 марта 2023 г.
Базирующаяся в Венеции компания SuperJet International (SJI), совместное предприятие (СП) итальянской компании Leonardo и российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), планирует возобновить свою деятельность с новым инвестором из ОАЭ. Инвестиционный фонд Mark AB Capital подписал соглашение о покупке 49% акций …
SuperJet International возобновляет деятельность после выхода из России Опубликовано в ежедневный полетрыночный канал для аналитической сети Aviation Week (AWIN), который включен в ваше членство в AWIN.
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