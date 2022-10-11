Survival Horror Do Not Open выходит 15 ноября на PS5 и ПК, в начале 2023 года на PS4.

Выживание игра ужасов не открывайте будет запущен для приставка 5 И компьютер Через готовить на пару 15 ноября издательство игры с отрыжкой и разработчик Нокс Ноктис объявил.

PlayStation 4 Релиз состоится в начале 2023 года. Кроме того, чтобы «разработать наилучшие возможности виртуальной реальности», PlayStation VR Поддержка удалена из версии для PlayStation 4 в пользу разработки «окончательной версии VR» для PlayStation VR2который будет запущен где-то в 2023 году.

Вот обзор игры через Perp Games:

Около В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесу недалеко от Беркитсвилля, штат Мэриленд, во время съемок документального фильма. Через год их пленка была найдена. Отправляйтесь в приключение в стране, населенной духами мертвых из ожесточенной и смертоносной битвы за Южную гору во время Гражданской войны и гнусной охоты на ведьм. Пытаясь сбежать из «воображаемого» дома Элли Кедворд (более известной как Ведьма из Блэр), дома, в котором вы оказались в ловушке, вы ищете свою жену и дочь. Трагическая история, вдохновленная реальными событиями, о борьбе человека за то, чтобы сохранить рассудок и отключить голоса в своей голове. Шизофрения или реальность? Разработанный как настоящий хоррор на выживание, наполненный уязвимостью и страхом, основное внимание уделяется тому, чтобы прятаться, а не сражаться. Второго шанса не будет, у вашего персонажа только одна жизнь. Руководства по функциям Тревожный хоррор на выживание, вдохновленный механикой квестов — Сбегите из дома, столкнувшись с таинственной паранормальной угрозой, преследующей вас и вашу семью. Давление становится интенсивным, поскольку часы в нижнем углу падают до нуля. Часы останавливаются. Вы должны выйти из комнаты. В настоящее время.

— Сбегите из дома, столкнувшись с таинственной паранормальной угрозой, преследующей вас и вашу семью. Давление становится интенсивным, поскольку часы в нижнем углу падают до нуля. Часы останавливаются. Вы должны выйти из комнаты. В настоящее время. Олдскульный хоррор на выживание — Разработано вокруг истинных ценностей ужасов выживания — уязвимости и страха — с такой механикой, как безвозвратная смерть и акцентом на сокрытии в бою.

— Разработано вокруг истинных ценностей ужасов выживания — уязвимости и страха — с такой механикой, как безвозвратная смерть и акцентом на сокрытии в бою. Процедурно разработан, для воспроизведения — Каждая новая игра будет иметь новый дизайн дома, основные предметы будут находиться в разных местах и ​​с более чем 2193 360 различными комбинациями головоломок, каждая игра будет полным опытом от начала до конца.

— Каждая новая игра будет иметь новый дизайн дома, основные предметы будут находиться в разных местах и ​​с более чем 2193 360 различными комбинациями головоломок, каждая игра будет полным опытом от начала до конца. Совместим с Виртуальная реальность — Наряду с версией следующего поколения, версия для PlayStation 4 будет предлагать полную совместимость с VR. Страх перед виртуальной реальностью или страх перед новым поколением?

Смотрите новый трейлер ниже.