Swift был исключен из санкционного списка России, а государственные банки, вероятно, нацелены на чиновников США и ЕС.

Вид с логотипом Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 5 июня 2021 г. REUTERS/Евгения Новозинина

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Официальные лица США и Европы завершают работу над широким пакетом санкций на случай вторжения России в Украину, которые нацелены на крупные российские банки, но не включают запрет России на доступ к финансовой системе SWIFT, заявили официальные лица США и Европы.

Санкции на столе также включают контроль за экспортом компонентов, которые Россия производит для технологического и оружейного секторов, а также санкции против конкретных российских олигархов, согласно трем источникам, знакомым с дискуссиями.

Официальный представитель США заявил, что российские банки, подпадающие под санкции, могут включать в себя поддерживаемые государством ВТБ и Сбербанк, крупнейший финансовый институт России.

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Оба учреждения уже находятся под секторальными санкциями, введенными Министерством финансов после того, как Россия аннексировала украинский Крым, что ограничило их возможности привлекать капитал в Соединенных Штатах, сказал один эксперт по санкциям, но тот факт, что введение полного эмбарго на горизонте будет иметь гораздо более серьезные последствия . .

Это, вероятно, будет сопровождаться некоторыми уступками и периодами охлаждения, чтобы ограничить ущерб американским и союзным компаниям.

Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьезными возражениями со стороны европейских стран.

Европейские кредиторы Выраженная озабоченность Запрет России на SWIFT будет означать, что миллиарды долларов непогашенных кредитов в России не будут погашены.

Один из источников заявил, что санкции против крупных российских банков продолжат оказывать существенное влияние на российский финансовый сектор и экономику. Цены на акции ВТБ и Сбербанка Это было непостоянно В последние недели инвесторы опасаются, что Вашингтон может помешать американцам держать долговые обязательства или акции в учреждениях.

«Цель состоит в том, чтобы ввести санкции, которые действительно навредят русским, и при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции явно ударят по Европе», — сказал один из источников.

Официальные лица США заявили, что в ходе реализации пакета санкций был достигнут значительный прогресс. встречи со сверстниками В Германии, Франции и Великобритании на этой неделе.

По словам американских и европейских официальных лиц, союзники США и Европы сосредоточили внимание на санкциях, которые будут введены в случае фактического вторжения России в Украину. Им потребуется больше координации при любом ответе на санкции, чем при полномасштабном военном вторжении, таком как крупная кибератака.

«Многие вопросы были решены», — сказал официальный представитель США, знакомый с ходом переговоров, добавив: «Я бы не сказал, что достигнуто 100-процентное соглашение, но большинство поднятых вами опасений, в частности Германии, были решены».

Находящийся с визитом канцлер Германии Олаф Шульц заявил в понедельник в Вашингтоне, что он поддерживает Соединенные Штаты в отношении мер, связанных с Россией, но не упомянул о газопроводе «Северный поток — 2», который Соединенные Штаты пообещали закрыть из-за российского вторжения. Читать далее

В пятницу Вашингтон предупредил, что Россия собирает дополнительные силы вблизи Украины и что вторжение может произойти в любое время, возможно, до окончания зимних Олимпийских игр в этом месяце. Читать далее

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(Сообщает Андреа Шалал). Монтаж Хизер Тиммонс и Алистера Белла

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