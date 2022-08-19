Switch Online N64 Update Live (версия 2.6.0), вот что включено

Библиотека Switch Online N64 ранее получила обновление, касающееся добавления Nintendo Classic. Волновая гонка 64А также обновление приложения до версии 2.6.0.

Nintendo не выпускает примечания к исправлениям для этих конкретных обновлений, но, к счастью, для сборщика данных Nintendo овсяный купол Здесь снова раскрыть все, что происходит за кулисами. В этом месяце в бэкенде происходит довольно много вещей — с некоторыми изменениями по сравнению с релизом прошлого месяца, лига покемонов:

[NSO — Nintendo 64] Вышла версия 2.6.0.

— Добавлена ​​гонка по волнам 64.

— Настройки средства просмотра были изменены для NTSC, немецкой и французской версий PAL Pokemon Puzzle League (удалены настройки, связанные с магазином цветовых рамок).

— Настройте сортировку, чтобы версии PAL ставились после NTSC.

Кроме того, произошли некоторые изменения в реализации N64 в Японии. Обратите внимание на некоторые изменения Пользовательский робот V2.0 Так же как и реклама Fanta в Wave Race 64, которая была заменена логотипом N64.

Между тем, в Японии произошли некоторые дополнительные изменения. Примечательно, что реклама Fanta была удалена из Wave Race 64.

Dataminer и пользователь Nintendo Life луиджиблад Более подробно:

N64 Switch Online 2.6.0:

— Конфигурация Pokémon Puzzle League удалена, а PCB и NRO (перекомпилированный код) обновлены. Может быть, исправить что-то.

— Custom Robo V2 обновил печатную плату и NRO.

— В Wave Race 64 Rumble Pak (Япония) реклама Fanta заменена логотипом Nintendo 64.

Это последнее обновление следует за некоторыми изменениями в версии 2.4.0. Вы можете узнать больше на нашем сайте Предыдущее покрытие.

Что вы думаете о последней партии модов для версии 2.6.0? Вы сами что-нибудь заметили? Вы уже пробовали услугу пакета расширения? Оставьте комментарий ниже.