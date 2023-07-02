Sword Art Online: первые подробности о последнем дополнении «Ритуал уз»

Bandai Namco поделилась новой информацией о Мастера меча онлайн: Последние воспоминания DLC «Ritual of Bonds», включенный в версии игры Premium и Deluxe во время летней демонстрации Bandai Namco на Anime Expo 2023.

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История до сих пор

Приближается конец Подземного мира, виртуального мира, созданного для дальнейшего развития Высшего Эла, известного как АЛИСА.

Война подземного мира сталкивает человеческий мир с Темной зоной в битве за свою жизнь. Посреди хаоса из Темной зоны вылетает таинственный темный рыцарь с маленькой девочкой.

Является ли она ключом к светлому будущему или ее ждет трагическая судьба?

Особенности игры

Испытайте оригинальную историю, основанную на арке аниме «Война подземного мира», в которой рассказывается о том, что произошло бы, если бы Юдзио не встретил свой трагический конец и если бы у Кирито были новые союзники на его стороне.

Приготовьтесь к скоростным сражениям, многопользовательской онлайн-игре и более чем 40 игровым персонажам со всего мира. искусство меча франчайзинговая серия игр!

DLC: «Ритуал уз»

Кирито и его друзьям предстоит исследовать неожиданно появившийся большой подземный лабиринт! Очищая лабиринты подземелий, вы сможете обогатить земли и предотвратить расширение Темной зоны.