Sword of the Vagrant выходит на PS4, Xbox One и Switch 30 ноября, на PS5 — в 2023 году.

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Бродячий меч Впервые он был запущен для ПК через готовить на пару как таковой бездомный 13 июля 2018 г.

Вот обзор игры через Rainy Frog:

Сражайтесь с полчищами монстров и воссоединяйте свою семью в этой 2D-ролевой игре в жанре фэнтези! Проведите Вивиан Бродягу через яркие и динамичные ландшафты, пока вы рубите и рубите из сонной приморской деревни через таинственные леса, замки с привидениями и сокрушительные поля сражений. Когда бесконечный шквал врагов будет побежден, какое утешение останется нашему герою?

Отправляйтесь в путешествие в великолепный нарисованный от руки фэнтезийный мир, известный как Мифрилия, и узнайте правду о своей родословной и ее самые темные секреты.Прорубите путь из сонной приморской деревни через таинственные леса, замки с привидениями и разрушенные поля сражений.Когда бесконечные шквал врагов побежден, какое утешение останется нашему герою? Vagrant — это 2D RPG. В роли Вивиан вас ждет захватывающее и сложное приключение, сосредоточенное на боевом игровом процессе, в котором используются комбо-цепочки, заряженные атаки и специальные навыки, и все это при улучшении вашего персонажа с помощью нового снаряжения и способностей. Играйте небрежно или станьте мастером-бойцом.

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