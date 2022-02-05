Sword & Shield стала второй самой продаваемой игрой про покемонов всех времен

Было много хороших новостей о Легенды о покемонах: Арсеус На этой неделе, и чтобы добавить — у нас есть обновленная информация о продажах предыдущей флагманской линейки на Switch, покемон меч и щит.

шриби Веб-мастер Джо Меррик рассказал, как Меч и Щит поднялись по лестнице покемонов — превзойдя Золотой и Серебряный покемоны Пожизненные продажи (23 700 000). Этого ждали уже довольно давно.

нинтендо Последние финансовые данные Он сообщает, что сейчас Sword and Shield выпущено чуть менее 24 миллионов единиц, хотя оригинальные игры для Game Boy 96-го года еще впереди. Вот последние цифры:

Красный/Зеленый/Синий — 3 138 000

Меч/Щит — 23,9 млн.

Золото/Серебро — 23,7 млн.

Бриллиант/жемчуг — 17 670 000

Х/У — 16 580 000

Солнце/Луна — 16 270 000

рубин/сапфир — 16 220 000

Черный/белый — 15 640 000

Желтый — 14 640 000

Омега Рубин / Альфа Сапфир — 14 460 000

Поехали, Пикачу/Эффи — 14 330 000

Блестящие бриллианты / Блестящий жемчуг — 13 970 000

HeartGold / SoulSilver — 12.720.000

FireRed / LeafGreen — 12.000.000

Ультра Солнце / Ультра Луна — 8 890 000

Черный 2 / Белый 2 — 8 250 000

Платина — 7693000

Изумруд — 7060.000

Кристалл — 6.300.000

А с точки зрения продаж за всю жизнь — Sword and Shield теперь является пятой самой продаваемой игрой для Nintendo Switch с момента ее появления в 2019 году.

Pokémon Legends: Arceus также хорошо стартовала на прошлой неделе во время своего запуска — Nintendo уже объявила об этом. Было передано более 6,5 миллионов копий по всему миру..

Вы способствовали этим продажам? Как вы думаете, у Меча и Щита есть шанс однажды возглавить список? Оставьте свои мысли ниже.