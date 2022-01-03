T-Mobile и Verizon прекратили свою программу скидок на iPad, которая создавала проблемы для клиентов

T-Mobile и Verizon прекратили программу скидок на iPad, которую они предлагали в партнерстве с Apple. в изменении замечен Слухи о MacОднако на веб-сайте компании больше не указана акция, которая ранее позволяла клиентам сэкономить до 200 долларов, активировав сотовую связь iPad через любого из операторов.

Программа и аналогичные программы, предлагаемые Apple для покупки iPhone и Apple Watch, стали предметом рассказа. Bloomberg Марк Горман опубликовал декабрь. В статье рассказывается о длительном процессе, через который ему пришлось пройти, чтобы получить скидку в 100 долларов. Apple Watch 7. Его первоначальный запрос был отклонен T-Mobile, и проблема была решена только после «нескольких часов» телефонных звонков и окончательной эскалации.

«В то время как у меня были трудности с T-Mobile, пользователи Verizon сообщали о подобных проблемах, особенно со скидками для iPad», — писал тогда Гурман. Фактически, вы найдете множество людей, рассказывающих о своем разочаровании в программе в его программе. Упоминания в Twitter. Короче говоря, похоже, что T-Mobile и Verizon отклоняли некоторые запросы на скидку, не объясняя своих действий. Условия апгрейда также были представлены таким образом, что кажутся намного проще, чем на практике.

Однако неясно, побудили ли эти жалобы Apple, T-Mobile и Verizon прекратить работу над программой. «Скидка на iPad от Apple была ограниченным по времени предложением, которое было на рынке с апреля 2021 года и истекло 31 декабря», — сказал Engadget представитель T-Mobile. «Мы всегда ищем возможности предложить нашим клиентам самые выгодные предложения по оборудованию».

Мы также обратились к Apple и Verizon за комментариями. Мы обновим эту статью, когда получим от них ответ.

Обновление 13:05 по восточному времени: Комментарий добавлен T-Mobile.