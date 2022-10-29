Tactics Ogre: Reborn: финальный трейлер

Сквер Эникс Вышел финальный трейлер РПГ Стратегия ремастеринг Ghoul Tactics: Reborn.
Вот обзор игры от Square Enix:
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тактика вурдалакаЖемчужина жанра тактических ролевых игр возродилась!
Основанная на версии 2010 года, игра отличается улучшенной графикой и звуком, а также обновленным игровым дизайном, вносящим новую жизнь в жизнь. тактика вурдалака что остается верным своим корням. тактика вурдалака Ветераны получат незабываемые впечатления от игры, а новые игроки тактика вурдалака Они откроют для себя игру, отличную от любой, в которую они играли раньше. Перерожденная и более глубокая, чем когда-либо, игра позволяет игрокам погрузиться в мир и разжигать интриги. тактика вурдалака как никогда раньше.
история
Валерианские острова, жемчужины моря Оберо. Будучи центром морской торговли, островитяне на протяжении всей истории боролись за контроль над его берегами.
Наконец, поднялся человек, чтобы положить конец этому конфликту: Дургалоа Обирит. Но история знает его как «короля семьи». Король Доргалоа стремился уничтожить ненависть среди островитян, и вот уже полвека Валерия познала процветание.
Однако после смерти короля снова вспыхнула гражданская война, поскольку за контроль соперничали три фракции: бикрамы, составлявшие большую часть валерианской знати; Галестани, жители которого составляют большую часть населения островов; И Алистер, которого было всего несколько.
Вскоре острова были разделены между Бикрамом и Галестани, и на земле воцарился тревожный мир. Однако никто не думал, что затишье продлится…
Руководства по функциям
- тактический ролевая игра Изобразите борьбу за контроль над Валерианскими островами.
- Ваш выбор влияет на то, как будет развиваться история и даже на то, как она закончится, благодаря игровой системе, которая допускает несколько путей прохождения игры и несколько концовок. История происходит глазами молодого человека по имени Динам. Решения, которые он примет, изменят судьбы окружающих, изменят ход истории Валерии.
- Участвуйте в напряженных тактических битвах на трехмерных полях сражений. Полностью переработанный ИИ позволяет врагам адаптировать свою тактику к ситуации, обеспечивая боевую систему, которая всегда помнит о вас и никогда не устаревает.
- уровень класса уровень Управление система, используемая в Ghoul Tactics: Давайте цепляться друг за друга (2010) к системе единичного уровня отдельно. Теоретически создайте свой путь с помощью бесконечных комбинаций классов, снаряжения, навыков и магии.
- Наслаждайтесь многими улучшениями игрового процесса, такими как ускорение темпа битвы, автоматическое сохранение и полная переработка элементов управления и пользовательского интерфейса, чтобы сделать вход в игру проще, чем когда-либо.
- Непревзойденная детализация оригинальных персонажей и фонов Ghoul Tactics: Давайте цепляться друг за друга (1995) кропотливо в высоком разрешении.
- Кинематографические сцены полностью озвучены на английском и японском языках, а вся музыка перезаписана с живыми выступлениями! Голоса вносят новую жизнь в сложные мотивы персонажей, которые составляют фракции и смены политических союзов в этой эпической истории.
- Когда вы продвинетесь в игре достаточно далеко, откроется Мировое Таро, что позволит вам вернуться к истории с неповрежденной силой ваших войск; Невероятно полезная функция в игре, где ваш выбор оказывает огромное влияние на развитие сюжета. Если вам было интересно, почему существует другой вариант, теперь вы можете узнать!
- Возвращение не ограничивается историей. Таро Колесниц позволяет отматывать определенное количество ходов назад во время боя. В игре тактических сражений, где одна ошибка может означать разницу между победой и поражением, вы можете играть, не беспокоясь о том, что снова окажетесь в углу.
- Наслаждайтесь множеством эндгейм-контента, например, 100-уровневым особняком мертвецов.
Ghoul Tactics: Reborn планируется выйти в приставка 5И PlayStation 4И обращаетИ компьютер Через готовить на пару 11 ноября. Подробнее об игре сюдаИ сюдаИ сюдаИ сюда.
Посмотрите трейлер ниже.
Финальный трейлер
Английский
Японский
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