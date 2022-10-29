Tactics Ogre: Reborn: финальный трейлер

Сквер Эникс Вышел финальный трейлер РПГ Стратегия ремастеринг Ghoul Tactics: Reborn.

Вот обзор игры от Square Enix:

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тактика вурдалакаЖемчужина жанра тактических ролевых игр возродилась!

Основанная на версии 2010 года, игра отличается улучшенной графикой и звуком, а также обновленным игровым дизайном, вносящим новую жизнь в жизнь. тактика вурдалака что остается верным своим корням. тактика вурдалака Ветераны получат незабываемые впечатления от игры, а новые игроки тактика вурдалака Они откроют для себя игру, отличную от любой, в которую они играли раньше. Перерожденная и более глубокая, чем когда-либо, игра позволяет игрокам погрузиться в мир и разжигать интриги. тактика вурдалака как никогда раньше.

история

Валерианские острова, жемчужины моря Оберо. Будучи центром морской торговли, островитяне на протяжении всей истории боролись за контроль над его берегами.

Наконец, поднялся человек, чтобы положить конец этому конфликту: Дургалоа Обирит. Но история знает его как «короля семьи». Король Доргалоа стремился уничтожить ненависть среди островитян, и вот уже полвека Валерия познала процветание.

Однако после смерти короля снова вспыхнула гражданская война, поскольку за контроль соперничали три фракции: бикрамы, составлявшие большую часть валерианской знати; Галестани, жители которого составляют большую часть населения островов; И Алистер, которого было всего несколько.

Вскоре острова были разделены между Бикрамом и Галестани, и на земле воцарился тревожный мир. Однако никто не думал, что затишье продлится…

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