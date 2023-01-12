Tales of Symphonia Remastered фильм

Бандай Намко Официальный трейлер игры был выпущен для Tales of Symphony Remastered.
Вот обзор игры через Bandai Namco:
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В умирающем мире легенда гласит, что однажды Избранный восстанет из среды людей и Земля возродится. Грань между добром и злом стирается в этом эпическом приключении, поскольку судьбы двух переплетенных миров висят на волоске. Следуйте за путешествием Ллойда Ирвинга, когда он и его друзья пытаются спасти оба мира.
Ключевая особенность
- Эпический Приключение — Исследуйте богатый и яркий мир, наполненный незабываемыми персонажами, и испытайте эмоционально заряженную историю, как никогда раньше.
- Полная реставрация — Расширенные и графически улучшенные функции игрового процесса.
- Захватывающие сражения — Играйте с тремя друзьями локально кооператив Режим для борьбы с сильными противниками в битвах в реальном времени. Комбинируйте сотни специальных атак и магических заклинаний.
- 3D шедевр — Смотрите удивительные аниме-сцены и погрузитесь в образы милых силуэтов персонажей, созданных известным художником Косуке Фудзисимой.
Tales of Symphony Remastered запланировано на PlayStation 4И Xbox OneИ Выключатель 16 февраля в Японии и 17 февраля во всем мире.
Посмотрите трейлер ниже.
геймплейный трейлер
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».