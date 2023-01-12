Tales of Symphonia Remastered фильм

Бандай Намко Официальный трейлер игры был выпущен для Tales of Symphony Remastered.

Вот обзор игры через Bandai Namco:

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В умирающем мире легенда гласит, что однажды Избранный восстанет из среды людей и Земля возродится. Грань между добром и злом стирается в этом эпическом приключении, поскольку судьбы двух переплетенных миров висят на волоске. Следуйте за путешествием Ллойда Ирвинга, когда он и его друзья пытаются спасти оба мира.

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