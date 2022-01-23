TASOMACHI: За выпуском «Сумерек» для PS4 и Switch 28 апреля выпуск Xbox One был отменен

издатель Играть в и разработчик Орбитальный экспресс выйдет в 3D приключенческая игра Тасумаси: За сумерками к PlayStation 4 И обращает Компании объявили 28 апреля по цене $19,99. В Японии также будет доступна физическая копия, включающая артбук и компакт-диск с саундтреком.

в ранее объявленный Xbox One Релиз отменен из-за «технических проблем».

Тасумаси: За сумерками Впервые он был запущен для ПК через Стим И Гог 14 апреля.

Вот обзор игры через PLAYISM:

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Тасумаси: За сумерками Это 3D разработано независимо работа Приключенческая игра, позволяющая свободно исследовать прекрасный мир, созданный дизайнером nocras. Взяв на себя роль молодого главного героя Йокомо, отремонтируйте свой любимый дирижабль, исследуя таинственный город, окутанный сумеречным туманом, чтобы найти скрытые источники с Земли и помочь восстановить утраченное великолепие города. Наслаждайтесь этим уникальным миром с оттенком восточной фантазии, прекрасно дополненным таинственным саундтреком комбо Югико.

рассказ

Познакомьтесь с Йокомо, девушкой, которая путешествует по миру на своем милом дирижабле. Когда она прибывает в некий город на Дальнем Востоке для выполнения каких-то миссий, ее дирижабль внезапно рушится. Она решает исследовать город в поисках запчастей для ремонта; Однако город погрузился в тишину, и от живущих там людей не осталось и следа, а единственными жителями были кошачьи пришельцы…

Город

Прогуляйтесь и исследуйте этот красивый и загадочный город. По мере того как время медленно шло, тонкая разница между днем ​​и ночью в городе становилась поразительной. Племя низу, единственные оставшиеся жители города, могут дать несколько полезных советов относительно источников земли.

Убежище

Проверьте свои навыки в спортивных театральных «убежищах» на окраине города.

твой воздушный шар

Запрыгивайте в верный воздушный шар Йокомо, чтобы исследовать доки, долины и озера. Собирайте ресурсы Земли, чтобы еще больше расширить свое приключение.

Смена костюма и другие дополнения

Собирайте деньги по городу, чтобы переодеться и украсить свою комнату. Попробуйте выполнить весь набор.

Новый бонусный этап для консолей!

Наконец-то этап «Сумеречное святилище» будет добавлен на ПК и консоли! Бросьте вызов и исследуйте новую гавань и узнайте, что ждет впереди!

(Обновление для ПК и консоли должно появиться одновременно.)

Версия для Xbox One отменена

версия для Xbox One Тасумаси: За сумерками Первоначально его планировалось запустить в 2021 году, но теперь он был отменен из-за технических проблем.