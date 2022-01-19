Tata Steels Masters: генеральный менеджер Индии Видит Гуджрати сохраняет лидерство, Прагнананда одерживает первую победу

Лучший капитан Индии Видит Сантош Гуджрати договорился о ничьей в четвертом раунде с россиянином Андреем Еспенко и остался на три очка впереди престижного шахматного турнира Tata Steel Masters.

Тем временем гроссмейстер R Praggnanandhaa оправился от своего поражения в третьем раунде и одержал свою первую победу в турнире, победив шведа Нильса Гранделиуса поздно вечером во вторник, доведя свой счет до двух очков.

Праггнананда выиграл впечатляющий матч за позиционирование в защите Грюнфельда против Гранделиуса. После обучающего размена своего чернопольного слона на коня в запертой позиции индиец плавно реализовал классический план игры против так называемого плохого слона соперника и одержал заслуженную победу на конце ладьи.

Гуджрати и Есипенко проверили знаменитую серию итальянского дебюта, поскольку российский гроссмейстер держался уверенно со львами. Есипенко даже появился пешкой, но у белых хватило контригры. Возможно, удовлетворившись половиной очка, Есипенко предпочел не задавать больше вопросов и предпочел ничью.

Чакраяр Мамедъяров из Азербайджана также одержал свою первую победу, победив Яна Кшиштофа Дуду из Польши в многократных эндшпилях. Все остальные матчи равны.

Магнус Карлсен и Джордан Ван Форест провели захватывающую игру, в которой чемпион мира упустил шанс догнать лидера. Голландец не чурался хитросплетений каменной стены, потому что смело жертвовал пешку, а затем и другую ради активной игры на королевском фланге. Ничья была согласована на шаге 54.

В одновременном турнире Challengers лидирует индийский тренер Арджун Эригаиси, победивший Ровена Фогеля в четвертом раунде. За ним следуют два игрока с тремя очками, а великий индийский тренер Сурья Шекхар Гангули набрал 2,5 очка после ничьей с Даниэлем Дардой в матче четвертого круга.

Рейтинг после четвертого тура: Мастера: 1. Видит Гуджрати — 3 очка; 2-6. Магнус Калсен, Ричард Репорт, Андрей Еспенко, Джордан ван Форест, Шакяр Мамедьяров — 2,5; 7-9. Фабиано Каруана, Ян Кшиштоф Дуда, Брагнананда Р. — 2; 10-13. Сэм Шенкленд, Сергей Карякин, Даниэль Дубов, Аниш Гери — 1,5; Нильс Гранделиус — 0,5.