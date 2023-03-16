[TCG] Подробнее о «Диких выживших»

Включая названия как минимум двух карт!

Подготовьтесь к битве этим летом с Выжившие в пустыне!

Эта колода из 60 карт представляет три новые увлекательные стратегии, которые могут доминировать в дуэлях! Каждая тема имеет уникальный стиль игры, поэтому найдите ту, которая лучше всего подходит для вас! Это всего лишь пример того, что есть в списке:

Приготовьтесь к битве с новыми монстрами «Победившая душа»! У каждого монстра есть два уникальных эффекта, которые вы активируете, когда раскрываете карты в руке. (Не беспокойтесь, вы все еще можете использовать эти карты после их раскрытия!) Например, вскройте темного монстра и Покори тяжелую бюргерскую душу Позволяет нарисовать карту! Разоблачите Землю и Огонь, и вы нанесете своему противнику 1500 единиц урона. (И все эти эффекты являются быстрыми эффектами, поэтому вы можете использовать их, когда захотите, во время хода любого игрока!) Бонус: вы можете «пометить» своих меньших монстров «Покорить души», чтобы повысить уровень 7 и 8, и выбранных вами монстров. вернется в вашу руку, так что вы можете использовать его снова!

Если у вас есть аппетит к разрушению, пришло время собрать колоду Nouvelles, потому что хаос снова в меню! В наши дни все являются кулинарными критиками, а у новых ритуальных монстров этого нет. Когда монстры Nouvelles становятся целью эффекта или атаки, они позволяют вам получать монстров — даже монстров вашего противника! — Призвать монстра Nouvelles Ritual высокого уровня из вашей руки или колоды. Это защищает их от целенаправленных воздействий и атак, при этом они снова и снова повышают уровень, пока не выйдут из топового повара, Бельгриль-де-Нувелькоторый сводит на нет все карты вашего оппонента на поле, затем может почтить всех своих монстров, просто чтобы избавиться от них!

Гигантские динозавры, которые эволюционировали, чтобы использовать различные типы призыва! Выжившие в пустынеВ вашей коллекции Extra Deck появились новые монстры-динозавры, в том числе Fusion, Synchro и Xyz Monster! Независимо от того, усиливаете ли вы существующую колоду динозавров или хотите собрать ее впервые, вы сможете найти нужные карты.Выжившие в пустыне !

вВыжившие в пустынеБустерный набор из 60 карт:

10 ультраредких карт, 15 ультраредких карт, 35 редких карт

15 карт в колоде также доступны как коллекционные редкие

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