Преподаватели UCSD делятся своим опытом со средствами массовой информации, освещающими вторжение России в Украину — от деловой стороны до мировых дел и даже психологии.

«Очевидно, что мы живем в таком экономически и географически взаимосвязанном мире, что этот кризис кажется где-то далеко, что, я думаю, во многом уместно на нашем заднем дворе здесь, в Соединенных Штатах». Майк Слэттерируководитель Департамента наук об окружающей среде и энергетике и научный сотрудник Института энергетики Ральфа Лоу в своей стране. Интервью с КРЛД. «Для большинства американцев мы будем думать о ценах на бензин на заправке».

Энн БлантцерРальф Лоу Энергетический институт, исполняющий обязанности директора TCU Neeley, интервью

КМИД-ТВ в Мидленде / ОдессаИ Доброе утро Остин И ПОБАП. Я говорил о символике российского нефтяного эмбарго.

«Мы импортируем всего около 5 миллионов баррелей в день, так что это небольшое число. Что важно, так это символ, который вы посылаете в геополитическом плане: что мы вместе с остальным миром вводим санкции против России», — сказала она.

Профессор ТХУ Пайпер Ральф Картерпрофессор политологии, специализирующийся на истории России, поделился своими мыслями с Звездная телеграмма Форт-УэртаИ КРЛД И Голос Америки.

«Президент Путин попал в затруднительное положение, он выдвинул крайние требования, и я не знаю, сможет ли его руководство выжить в России, если он отступит», — сказал Картер. «Я думаю, что он пытается восстановить российскую сферу влияния в Восточной Европе. Если бы у него был Друтер, я думаю, он был бы рад возвращению Российской империи».

Помимо мировых дел, существует также вопрос о том, как справляться с конфликтами психологически, особенно когда речь идет об обмене информацией с детьми.

Дэвид Кросс., профессор детского развития и психологии ТХУ, сказал Звездная телеграмма Форт-Уэрта Он рекомендует информировать молодых людей о том, что информация, которую они видят в Интернете, не всегда точна или достоверна, и что они не должны верить всему, что читают.

«Используйте свое суждение о том, какая информация будет подходящей для вашего ребенка», — сказал он.

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