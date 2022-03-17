Tech & Science Daily: Киберармия Украины «нацелилась на российские космические проекты»

а Эксперт по безопасности сообщил нам, что украинская группа киберразведки нацелена на российскую инфраструктуру, чтобы раскрыть секретные данные, надеясь дестабилизировать проекты, поддерживаемые Кремлем.

Джефф Карр, исследователь кибербезопасности и цифровых войн в США, говорит, что они также нацелены на некоторые российские космические проекты.

Джефф исследует возможности киберразведки в Украине с 2015 года и является основателем Global Security Summit Safe House.

Марк Цукерберг говорит, что NFT скоро появятся в Instagram.

Он сделал заявление на конференции South by Southwest в Техасе, заявив, что они работают над тем, чтобы внедрить NFT в Insta «в ближайшее время».

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Оставайтесь с Meta. Гигант социальных сетей объединил свои усилия с Stop Strips UK, отраслевой группой компаний, работающей над прекращением распространения мошенничества.

На Землю вернут американского астронавта — несмотря на опасения, что его оставят в космосе из-за напряженности в отношениях с Россией.

НАСА подтвердило, что американский астронавт Марк Ванде Хэй обязательно вернется домой.

Кроме того, проект генетически модифицированных комаров получил одобрение на бета-тестирование, обновление Face ID от Apple, наконец, позволит пользователям разблокировать свои телефоны в маске, Spotify купил права на название футбольного стадиона ФК «Барселона», а также новая криминалистическая технология, которая может обнаруживать пятна крови на темной одежде в течение нескольких секунд

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