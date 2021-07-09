Tencent добавляет комплексное сканирование только лица, чтобы запечатлеть детей, играющих в игры после комендантского часа

Tencent, крупнейшая в мире игровая компания, внедряет технологию распознавания лиц, которая потенциально будет сканировать лица многих игроков каждый вечер, стремясь захватить несовершеннолетних, нарушающих комендантский час в играх, и помочь предотвратить зависимость от видеоигр (через Gizmodo). В одном предложении много спорных концепций, не так ли?

Вот что происходит, по словам китайского аналитика игровой индустрии Дэниела Ахмеда.

В Китае предотвращение зависимости от видеоигр – это буквально закон страны, закон, который разрабатывался много лет, но недавно достиг нескольких важных этапов. в 2019 году Китай издал закон несовершеннолетним запрещалось играть в видеоигры с 22:00 до 8:00 или играть более 90 минут в будний день. С 1 июня 2021 года в каждую игру в стране необходимо добавить новую систему аутентификации, которая проверяет китайскую национальную идентичность игрока (включая его возраст), чтобы помочь предотвратить переход несовершеннолетних игроков за эти пределы, и все это во имя предотвращения видеоигр. зависимость.

Предотвращение зависимости от видеоигр – уже закон страны

Tencent уже использовала китайские идентификаторы Вот уже несколько лет, в другие попытки к обуздать зависимость, но компания сообщает нам, что несовершеннолетние игроки находят способы обойти их – например, использовать учетные записи своих родителей.

Так называемая система распознавания лиц «Полуночный патруль» – это попытка проверить, действительно ли «взрослый» является взрослым. Он был запущен 5 июля в более чем 60 мобильных играх, включая популярные. честь королей И мирная игра – По прозвищу самая патриотическая версия Китая pubg. Компания подтверждает, что система распознавания лиц предназначена только для Китая и только для мобильных игр, как и компьютерные игры. Лига Легенд В настоящее время освобожден от уплаты налогов. Tencent заявляет, что все это является частью продолжающейся инициативы компании «Сбалансированная система онлайн-развлечений». край, который также включает «Платформу родительского опекуна» и «Систему здорового игрового процесса», предназначенную для того, чтобы рассказывать родителям, что делают их дети, и напоминать пользователям, когда они играли слишком долго, соответственно.

По словам Ахмеда, чья компания Niko Partners иногда работает с Tencent, функция распознавания лиц в системе работает следующим образом: «Она в основном определяет, если человек, который играет в игру после полуночи, делает это в течение длительного времени или тратит определенное количество денег в игре. Он будет отмечать поле на бэкэнде Tencent и побуждать пользователя подтвердить свою личность с помощью распознавания лиц либо через эту базу данных, либо через базу данных, которая использовалась ранее », – говорит Ахмед.

Tencent заявляет, что не сохраняет сами новые отсканированные изображения; Вместо этого, похоже, это основано на системе мониторинга распознавания лиц, уже созданной в Китае, и любые отсканированные изображения китайскими пользователями будут уже предоставлены Tencent. Все игры Tencent в Китае используют идентификаторы WeChat для входа в систему, говорит Ахмед, а ” Midnight Patrol может также использовать в национальной базе данных граждан Китая изображения лиц для проверки. Китайская система наблюдения, конечно же, использовалась для более тревожных вещей. Например, нарушения прав человека в стране против уйгурских мусульман..

Нам говорят, что он использует камеры, похожие на Face ID, так что с фотографией его не обманешь.

Однако Tencent делает вид, что им не нужно сканировать лица несовершеннолетних. Когда пользователя просят поиграть в игры в нерабочее время для сканирования лица, он может просто отказаться, после чего его будут рассматривать как несовершеннолетнего и выгонять из игры, согласно машинному переводу. Из пресс-релиза Tencent.

Собственно Tencent Он начал экспериментировать с этой системой распознавания лиц в 2018 году.Ахмед говорит, что с тех пор ничего не изменилось. Он говорит, что компания также начала проводить подобные проверки в прошлом году, когда Tencent поняла, что многие дети, вероятно, крадут счета своих бабушек и дедушек. «Многие дети живут со своими бабушками и дедушками, потому что их родители работают в городе, поэтому они могут использовать учетную запись своих бабушек и дедушек без их ведома», – говорит Ахмед.

Ахмед считает, что этот шаг вряд ли вызовет споры в Китае, потому что сканирование лица, хотя и назойливое, в первую очередь затрагивает взрослых, а настроения в Интернете до сих пор кажутся в некоторой степени предсказуемыми. «Если вы посмотрите в Интернете и прочитаете комментарии, многие пожилые родители скажут, что это здорово, потому что играть ужасно», – говорит он. «Старшие поколения всегда говорят, что игры портят жизнь нашим детям, поэтому старшее поколение очень мало принимает то, что должно быть».