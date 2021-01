Tencent приобретает контрольный пакет акций девелоперской компании Klei Entertainment, которая не голодает

Tencent приобрела контрольный пакет акций Klei Entertainment, студии, создавшей такие игры, как Don’t Starve

И Знак ниндзя. Основатель Klei Entertainment Джейми Ченг Форумы Студии Чтобы объявить эту новость и заверить своих поклонников, что «в рамках этого соглашения Клей сохраняет полную независимость от творчества и операций во всех аспектах студии, включая проекты, таланты и многое другое». Что касается того, что изменится, Ченг заявляет, что, хотя есть некоторые «скучные изменения в бухгалтерском учете», которые необходимо скорректировать, он по-прежнему будет управлять студией, как и раньше, без «изменений в персонале, проектах или других операциях».

Ченг продолжил обсуждать, почему было принято такое решение, и, среди прочего, как оно поможет Klei Entertainment продолжать делать то, что у них получается лучше всего – «создавать уникальные впечатления, которые никто другой не может сделать».

Ченг написал: «Klei существует уже 15 лет, и за эти годы мы внесли много изменений, чтобы соответствовать меняющемуся миру». «Я постоянно хотел, чтобы люди могли делать свою лучшую творческую работу, учиться и расти, не беспокоиться о финансах и наслаждаться жизнью вне студии. Это не изменилось. Это партнерство помогает нам ориентироваться в меняющейся отрасли, и помогает нам сосредоточиться на том, что у нас получается лучше всего: создавать уникальные впечатления, которые не под силу никому “.

Вы играли не голодны? да уж Нет

Tencent, которая инвестировала в другие компании, выпускающие такие игры, как Path of Exile, League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Clash of Clans, Fortnite и другие, помогла Klei распространять свои игры в Китае в 2016 году. Более того, Don’t Hunger вместе были первая игра, которая будет создана на платформе Tencent WeGame.

Это прошлое сотрудничество помогло Klei разрешить это приобретение, поскольку Ченг считает, что это единственная компания, «которая позволит нам сохранить необходимый уровень контроля».

Последняя игра Klei Entertainment, Griftlands, в настоящее время доступна на ПК в раннем доступе, а также, как ожидается, выйдет на Nintendo Switch в конце этого года.

Вы даете нам чаевые? Хотите обсудить потенциальную историю? Отправьте электронное письмо на адрес [email protected]

Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Twitter Вставить твит и дальше Twitch.