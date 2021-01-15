Tenet Запутанный, но творческий, веселый триллер-путешествие | Олиан

Поскольку в 2020 году кинотеатры открылись по всей стране всего на три месяца, многие из основных фильмов были отложены до 2021 года или были запущены в прямую трансляцию для онлайн-трансляции. Но крупный голливудский режиссер, который создавал свои фильмы специально для театральных представлений, сделал неожиданный третий выбор, все равно выпустив свой фильм в кинотеатры.

Конечно, Кристофер Нолан – режиссер и сценарист, который редко делает то, что популярно, и его увлечение манипуляцией временем в своих фильмах означает, что его решение не позволить времени повлиять на просмотр его последнего фильма имеет смысл.

«Тенет» – это научно-фантастический фильм Нолана, и это скорее эксперимент, чтобы выяснить, насколько далеко он может продвинуть извилистый характер своих историй, прежде чем полностью потерять аудиторию. Хотя это, безусловно, его второй по популярности фильм на сегодняшний день, его мировые кассовые сборы в размере 362 миллионов долларов, несмотря на пандемию, означают, что Нолан еще не потерял нас.

Tenet имеет впечатляющий персонал и предлагает одни из лучших и самых креативных сцен действия года, и это как минимум занимательная сцена. Если вы не против внимательно следить за сюжетом или слишком сильно интересоваться персонажами, это увлекательное путешествие, которое так же эффективно на маленьком экране.

После почти смертельного опыта неназванный агент ЦРУ (Джон Дэвид Вашингтон), известный как главный герой, выбран, чтобы пополнить ряды таинственной правительственной организации под названием Тенет: группы, которой поручено обеспечить выживание человечества.

Получив задание справиться с ужасающей и сложной техникой, чтобы повернуть вспять течение времени – и неминуемой атакой из будущего – главный герой объединяется со своим новым тайным партнером Нилом (Роберт Паттинсон), отслеживая серию слабых улик, которые привели к зловещему российскому олигарху Сатату (Кеннет Брана).

Однако это гонка со временем, и с усилением мертвой хватки невидимой угрозы будущее нашего мира висит на волоске. Часы идут, и два одиноких агента должны двигаться взад и вперед во времени, чтобы избежать надвигающегося Армагеддона.

Фильмы Нолана часто делятся на слои, и для извлечения всего из них требуется две или три секунды, что мало чем отличается от «Тенета». Отчасти это связано с тем, что все говорят очень быстро и с помощью кода, который персонажи могут понять, а средний зритель просто не может. Сюжет, который, оглядываясь назад, почти понятен, практически недоступен со всеми его поворотами и первыми поворотами.

Обладая более современными талантами, такими как Вашингтон и Паттинсон, они еще раз подтверждают свои актерские ролики в сценах, противоположных таким, как Брана и Майкл Кейн, даже если аудитория действительно не понимает, что происходит, персонажи на экране выглядят именно так, и этого достаточно. Меня может не волновать, почему они делают то, что делают, но их работа ясно доказывает, что они это делают.

К счастью, я люблю смотреть фильмы Нолана не из-за сюжета или персонажей, а из-за сцены, которую он показывает на экране. Несмотря на то, что его фильмы были сняты для большого экрана, я все же ценю мастерство и интерес, которые переплетаются с каждой деталью и выделяют многие научно-фантастические и боевые сцены. Частично это связано с тем, что он делает практически все, когда это возможно, и использует CGI только для невозможных вещей или для обхода проводов или контактных площадок.

Часто одним из худших аспектов фильма Нолана является смесь звуков, в которой звук музыки и атмосферного шума громче диалогов. Вы когда-нибудь пытались поговорить с кем-то через дорогу от вас, когда рядом едут машины? Представьте, когда персонажи ведут важные диалоги, и неудивительно, что рассказ сбивает с толку.

Независимо от того, что вы слышите, фильмы предназначены для просмотра и наблюдения за этой сценой, поскольку сдвиг отражения во времени становится все более сложным и обширным, и тем больше я восхищаюсь видением Нолана. От простых вещей, таких как сражение двух человек, до полноценной битвы с полдюжиной плагинов, работающих в обратном порядке, когда вокруг них обрушивается хаос, – вот о чем все фильмы – подталкивают модератора к тому, чтобы увидеть, что магия кино может позволить вам сделать.