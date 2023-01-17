Tennis Australia запретила использование флагов России и Беларуси на Открытом чемпионате Австралии по теннису после того, как возникли разногласия по поводу российского флага, который был замечен за пределами корта во время матча в понедельник между украинкой Катериной Бендель и россиянкой Камилой Ракимовой.

Игрокам из Беларуси и России разрешено участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису в этом году, хотя им не разрешается соревноваться под своим флагом или национальным именем, что стало стандартом в международном спорте после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Флаги России и Белоруссии запрещены для проведения Открытого чемпионата Австралии по теннису», — говорится в заявлении Австралийского теннисного фонда во вторник, как сообщает The Sydney Morning Herald.

«Наша первоначальная политика заключалась в том, что болельщики могли приносить их, но не могли использовать их для создания беспорядков. Вчера у нас был инцидент, когда на стороне корта был установлен флаг. Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игрокам и нашим болельщикам, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом».

Сторонники Рахимовой подняли российский флаг в красно-бело-синюю полоску, когда она соревновалась с украинкой Бендель в первом раунде, в то время как украинские сторонники призвали службы безопасности и правоохранительные органы. Бендель выиграл матч и вышел во второй раунд турнира.

Ранее Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии и Новой Зеландии, пришел в ярость из-за «демонстрации российского флага» и призвал Tennis Australia не допустить вывешивания флага на соревнованиях.

«Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время сегодняшнего матча Открытого чемпионата Австралии по теннису украинской теннисистки Катерины Бендель. Я призываю Tennis Australia немедленно ввести политику «нейтрального флага», — написал Мирошниченко в Twitter.

В то время как игроки из Беларуси и России соревнуются в Открытом чемпионате Австралии по теннису, им вообще запретили играть на Уимблдоне в 2022 году.

Из-за исключения этих спортсменов в прошлом году руководящим органам спорта пришлось лишить Уимблдон рейтинговых очков.

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