Tennis Australia отвергает призывы дисквалифицировать игроков из России и Беларуси

Теннис Австралия Он придерживается своей позиции, позволяя российским и белорусским игрокам участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису в этом году, несмотря на призывы запретить их.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко выступил с заявлением, в котором призвал ТА последовать примеру Уимблдона и запретить российских и белорусских игроков после вторжения в Украину.

«Я буду добиваться встречи с президентом и генеральным директором Tennis Australia, чтобы изложить позицию моего правительства и понять, почему Tennis Australia не следует примеру Уимблдона», — сказал Миросниченко.

Живые обновления: Австралия против Южной Африки во второй день третьего теста

прочитайте больше: Его товарищи по команде, ошеломленные на мгновение, поняли, что «что-то действительно не так».

Прочитайте больше: Великие игроки Aussie Test расстались с «мягким» правилом крикета

Каждый ракетный удар по Украине происходит только потому, что граждане России поддерживают режим Путина.

«Нет места для нейтралитета перед лицом военных преступлений, которые совершаются как геноцид».

Некоторые из самых громких имен в этом виде спорта, в том числе двукратный финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису. Даниил Медведевбудет затронут запрет.

В заявлении для Wide World of Sports ТА осудила вторжение в Украину.

«Tennis Australia едина с международными руководящими органами тенниса — турнирами Большого шлема, WTA, WTA и Международной федерацией тенниса — в осуждении действий России и неспровоцированного вторжения в Украину», — говорится в сообщении организации.

В марте 2022 года руководящие органы тенниса опубликовали заявление, в котором выразили шок, скорбь и горе, а также обещание продолжать поддерживать народ Украины.

Россиянин Даниил Медведев показывает свои эмоции во время финала Открытого чемпионата США против Новака Джоковича. (ГТ)

«Россия и Беларусь были немедленно отстранены от участия во всех командных соревнованиях по теннису, а официальные турниры WTA и ATP Tour были отменены в этих двух странах».

ТА отметил, что российским и белорусским игрокам нужно будет выступать в Мельбурне как нейтральные игроки.

«Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах только в индивидуальном порядке — без флагов или признания государства — как это будет на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года», — добавила она.

«Tennis Australia действует в соответствии с позицией и принципами, изложенными в заявлении министра спорта Австралии, который ранее присоединился к более чем 30 коллегам из стран-единомышленников, чтобы выразить солидарность с народом Украины.

«Tennis Australia продолжает оказывать поддержку Украине, ее сообществу и игрокам, в частности, в рамках своей инициативы Global Tennis for Peace, которая включает благотворительную акцию перед Открытым чемпионатом Австралии».

Выступая в Аделаиде, Медведев не будет втягиваться в полемику.

«Я могу следовать правилам только как игрок, так было всегда», — сказал Медведев.

«Когда нас сняли с Уимблдона, я не мог играть, поэтому я и не играл. Я теннисист, поэтому все турниры, которые я могу сыграть по всему миру, я с удовольствием играю.

«Я счастлив появиться и сыграть для болельщиков. Это единственное, что я могу сделать».

Подпишитесь на нашу рассылку через кликните сюда!