Tennis-Hurcac отправляет Медведева и назначает дату Федереру, спортивные новости

Второй посев Польши Хуберт Гуркач свернул Даниэля Медведева после того, как пара вернулась во вторник, чтобы завершить промокший от дождя матч и выйти на свою первую встречу в четвертьфинале с восьмикратным чемпионом Уимблдона Роджером Федерером.

В понедельник Медведев, номер два в мире, обогнал «Ураганов» со счетом 2: 1, а четвертый сет на подачу был отменен из-за дождя после того, как игроки провели на второй площадке два часа 25 минут.

Но 24-летний Гуркач, сеяный 14, выглядел совершенно другим игроком, когда матч возобновился под крышей центрального корта, выиграв 2-6 7-6 (2) 3-6 6-3 6-3.

«Игра на этом фантастическом стадионе, возможно, лучшем в мире, с потрясающей публикой – действительно особенная», – сказал Гуркач в своем интервью на корте.

«Даниэль – невероятный игрок. Мы упорно боролись на второй площадке. Так что победа невероятна … Я знал, что сегодня мне нужен сильный старт, и я думаю, что проделал хорошую работу».

Гуркач не надеялся на лучший старт, так как он сломал Медведева сразу после того, как тот обратился к россиянам с двойной ошибкой на переломе. Затем шест держал его, чтобы рассчитать матч с двумя сетами каждый.

Медведев отдохнул в конце четвертого сета, сыграв всего два матча, но ничего не изменилось, когда он вернулся на поле.

Поляк сломал россиянина в начале решающей партии, чтобы продолжить восхождение перед вторым перерывом, решившим судьбу матча, когда Медведев забил голом с низким ударом справа на матч-пойнте.

18-й номер в мире возглавит 39-летний Федерер, 20-кратный победитель, которого они победили в своей единственной предыдущей встрече в 2019 году в Индиан-Уэллсе.

«Роджер, то, что он делает, выигранные им титулы – настоящее вдохновение», – сказал Гуркач о швейцарском игроке. «Я надеюсь получить небольшую поддержку завтра».