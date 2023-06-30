Tesla дает новым владельцам в Великобритании поручни после того, как их заставили водить машину левой рукой

Tesla начала предлагать свои новые автомобили Model S и Model X в Великобритании с поручнем после того, как заставила покупателей приобретать автомобили с левым рулем.

В прошлом месяце мы были удивлены, узнав, что Tesla объявила о прекращении производства своих новых автомобилей Model S и Model X с правым рулем.

Автопроизводитель решил полностью прекратить продажу автомобилей Model S и Model X на некоторых небольших рынках с левым рулем, таких как Австралия, Сингапур и Таиланд, и начал предлагать автомобили с правым рулем на более крупных рынках, например, в Соединенном Королевстве.

Это расстроило многих покупателей, которые увидели, что их заказы отменены. Некоторые из них ждали годами с тех пор, как было объявлено об обновлении Model S и Model X, чтобы получить новые автомобили. Они ждали, чтобы получить в свои руки новейший высокопроизводительный Tesla Plaid.

Теперь покупатели Tesla в Великобритании, решившие продолжить покупку, несмотря на переход на левосторонний руль, обнаружили, что к ним прилагается подарок под названием «Ричер»:

Ричер — это рукоятка, предназначенная для того, чтобы водители могли дотянуться до пассажирского окна, предположительно, чтобы взять такие вещи, как квитанции за парковку и проездные предметы (через Эндрю Гудлад):

Это очень смешно. Tesla отменяет ваш заказ и заставляет вас купить машину с левым рулем, если вы все еще хотите Model S или Model X, но эй, по крайней мере, вы получаете тягу, так что это в основном одно и то же. верно?