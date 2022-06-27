Tesla Apple CarPlay Hack получает обновление с полной интеграцией «Any Tesla»

Польский разработчик Михал Гапински (Встроить твитНазванный «Проект Tesla Android», обходной путь для внедрения Apple CarPlay в Tesla объявил о новом обновлении с улучшениями и поддержкой большего количества автомобилей Tesla.

Обновление версии 2022.25.1 обеспечивает «100% функциональную интеграцию с CarPlay для любой Tesla».

По словам Гапински, сборка 2022.25.1 также содержит множество новых функций и исправлений ошибок.

Это включает в себя повышение производительности, поддержку DRM, позволяющую запускать такие приложения, как Netflix, блокировку рабочей ориентации, чтобы такие приложения, как Apple Music, автоматически воспроизводились в ландшафтном режиме, переход на Android 12.1 для повышения стабильности и многое другое.

Владельцы Tesla годами просили о поддержке CarPlay, но безуспешно. Гапинский решил взять дело в свои руки и Самодельное альтернативное решение для переноса CarPlay на любой автомобиль Tesla..

«Хак» Гапинского основан на запуске CarPlay на пользовательской версии Android, которую он изначально установил на Raspberry Pi, к которому подключена Tesla. Посмотреть альфа-сборку программы от разработчика Еще в феврале. Tesla Android стала доступна для скачивания в прошлом месяцеИ

ранее в этом месяце, Apple предложила крупное обновление CarPlay Обновленный дизайн и более глубокая интеграция с оборудованием. Ожидается, что следующее поколение CarPlay начнет появляться в автомобилях к 2023 году, но шансы на новую итерацию в Tesla по-прежнему невелики.

Те, кто интересуется решением Гапинского, могут получить в свои руки гитхаб или Сайт проекта Tesla Android.

Ознакомьтесь с приложением Tesla Android 2022.25.1 в видео ниже: