«The Cartoon Guide to Physics»: необычный комикс со скидкой 35% на Amazon.

Комиксы могут быть отличным способом заинтересовать детей чтением и наукой. Вот почему книга Ларри Джонека «The Cartoon Guide to Physics» станет забавным и познавательным подарком для вашего ребенка или всех, кто интересуется физикой.

Хотя это анимированное руководство не заменит детские учебники, оно познакомит вас с некоторыми серьезными физическими концепциями, от электричества и магнетизма до теории относительности Эйнштейна и многого другого. Вы можете получить его копию Скидка 35% на Amazon Для Черной пятницы. Черно-белая комическая графика знакомит читателей с повествованием о двух главных героях: Люси, астронавте, и ее подверженном авариям владельце Ринго. Также появляется Добрый Оул Галилео, который задается вопросом, будет ли перо падать медленнее, чем кирпич, падающий в пустоту. Как ни странно, он обнаружил, что все — независимо от массы — падает с одинаковым ускорением.

Веселые иллюстрации и глупые анекдоты должны заинтересовать любого ученого или не ученого. Согласно обложке книги: «Если вы думаете, что отрицательный заряд — это что-то, что появляется на счете вашей кредитной карты — если вы представляете, что закон Ома определяет продолжительность вашей медитации — — если вы думаете, что механика Ньютона починит вашу машину, вам понадобится Cartoon Guide по физике вас поправят ». Кроме того, на следующей праздничной вечеринке у вас будет много интересных идей, которые сделают вашу посещаемость привлекательной?

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Если вы с честью просматривали The Cartoon Guide to Physics, держитесь за вечеринку и просмотрите другие книги Ларри Гоника, такие как « История анимации в современном мире, часть 1: от Колумба до Конституции США (также скидка 30% на Amazon), где вы сможете весело взглянуть на все, что сформировало мир за последние 500 лет, включая промышленную революцию, американскую революцию, русскую революцию, эволюцию научной мысли, коммунизм , фашизм, нацизм, холодная война, глобализация и многое другое.