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«The Cartoon Guide to Physics»: необычный комикс со скидкой 35% на Amazon.

23 ноября, 2021
Marfa Fedoroa

Комиксы могут быть отличным способом заинтересовать детей чтением и наукой. Вот почему книга Ларри Джонека «The Cartoon Guide to Physics» станет забавным и познавательным подарком для вашего ребенка или всех, кто интересуется физикой.

Хотя это анимированное руководство не заменит детские учебники, оно познакомит вас с некоторыми серьезными физическими концепциями, от электричества и магнетизма до теории относительности Эйнштейна и многого другого. Вы можете получить его копию Скидка 35% на Amazon Для Черной пятницы. Черно-белая комическая графика знакомит читателей с повествованием о двух главных героях: Люси, астронавте, и ее подверженном авариям владельце Ринго. Также появляется Добрый Оул Галилео, который задается вопросом, будет ли перо падать медленнее, чем кирпич, падающий в пустоту. Как ни странно, он обнаружил, что все — независимо от массы — падает с одинаковым ускорением.

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