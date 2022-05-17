The Chant выходит этой осенью на PS5, Xbox Series и ПК; Версии для PS4 и Xbox One отменены

фильм ужасов работа приключенческая игра гимн будет запущен для приставка 5И Серия XboxИ ПК через пар Этой осенью издатель премьер-министр и разработчик медный символ объявил.

ранее объявленный PlayStation 4 И Xbox One Версии больше не планируется выпускать.

Вот обзор игры через Prime Matter:

Тишина, покой и просветление на отдаленном идиллическом острове — чего еще желать? Темная сторона духовности прорывается сквозь границы нормальности в новом наркотике фильм ужасов адрес, гимнЭта игра в жанре ужасов и приключений от третьего лица заставит вас нервничать.

Сидя в духовном святилище на отдаленном острове, гимн Вы пытаетесь выжить перед лицом бесплотного ужаса, вырвавшегося на свободу после того, как ритуальные гимны пошли ужасно неправильно и открыли портал в кошмарное измерение под названием Мрак.