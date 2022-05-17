The Chant выходит этой осенью на PS5, Xbox Series и ПК; Версии для PS4 и Xbox One отменены

фильм ужасов работа приключенческая игра гимн будет запущен для приставка 5И Серия XboxИ ПК через пар Этой осенью издатель премьер-министр и разработчик медный символ объявил.
ранее объявленный PlayStation 4 И Xbox One Версии больше не планируется выпускать.
Вот обзор игры через Prime Matter:
Тишина, покой и просветление на отдаленном идиллическом острове — чего еще желать? Темная сторона духовности прорывается сквозь границы нормальности в новом наркотике фильм ужасов адрес, гимнЭта игра в жанре ужасов и приключений от третьего лица заставит вас нервничать.
Сидя в духовном святилище на отдаленном острове, гимн Вы пытаетесь выжить перед лицом бесплотного ужаса, вырвавшегося на свободу после того, как ритуальные гимны пошли ужасно неправильно и открыли портал в кошмарное измерение под названием Мрак.
Это измерение питает негативную энергию, сводя вас и других с ума, принимая беспокойство и страхи и проецируя их как многомерных существ. гимн Он отправляет вас в путешествие психоделического ужаса, которого вы никогда раньше не видели.
Но не все потеряно, как кажется. Раскрывая тайны культа новой эры 1970-х годов, одновременно укрепляя свой разум, тело и дух, вы можете обратить вспять эффекты гимна и навсегда избежать ловушки Мрака.
Посмотрите тизер-трейлер ниже. Посмотреть новый набор скриншотов в галерее.
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