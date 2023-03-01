The Grape Gazette — Новости Виноградника Марты

Продажа билетов начинается в пятницу на кинофестивале Martha’s Vineyard Film Festival, который приносит более тридцати новых документальных и короткометражных фильмов со всего мира, в том числе Vineyard, в Уэст-Тисбери с 22 по 26 марта.

Режиссер «Аль-Джазиры» Оли Беккер представил два коротких документальных фильма о программе фестиваля, выпущенных на этой неделе: «Скейтпарк Мартас-Винъярд» и «В ожидании продолжения: венесуэльцы, ищущие убежища в Мартас-Винъярд».

Другие островные режиссеры пошли гораздо дальше в своих документальных фильмах, таких как «Утопия: дикие видения Силиконовой долины» Анджелы Андерсен и «Баттерфляй, бабочка» Линн Моррис, исследующие права человека детей во всем мире.

Режиссер Мэтт Тейлор даже вернулся в прошлое, нарисовав кадры 2005 года о виноградарях для своего фильма о Давиде Фландрском, Саймоне Атерне и Бобе Вудраффе, который будет показан вместе со скейтпарком Martha’s Vineyard Skatepark и документальным фильмом Криса Фишера «Рыбные истории». ежегодная короткометражка Виноградник.

Зрители фестиваля также увидят текущую работу над четырьмя молодыми цветными документальными фильмами, кураторами которых являются сезонная островитянка Марсия Смит и основатель некоммерческой организации Fairlight Media Стэнли Нельсон.

Художественные документальные фильмы фестиваля варьируются от откровенных портретов деятелей культуры, среди которых французский мим 20-го века Марсель Марсо, музыканты Эми Рэй и Эмили Сальерс (The Indigo Girls) и современной звезды баскетбола Стивена Карри, до подробного изучения Украины. На восьмом году вооруженного конфликта с Россией фильм «От украинского режиссера» присоединится к зрителям в дискуссии после показа.

Среди других документальных тем на фестивале — Seekonk Center for Work Dogs with PTSD, племенная газета Оклахомы, лишенная свободы прессы, в которой также есть безымянный «эксклюзивный взгляд на полнометражный документальный фильм, который находится в процессе производства, от широкого круга директор «одолжение».

Список драм и комедий включает Flamin’ Hot, биографический фильм, посвященный мексикано-американской культуре, и Cheetos. El Salloum — фильм ужасов из Сенегала. Британская романтическая комедия «Рай Лейн» и фильмы, действие которых происходит в Южной Корее, Пакистане и Орегоне.

Помимо Vineyard Shorts, на фестивале есть еще четыре программы короткометражных сюжетов.

Документальные фильмы: «Когда все остальное терпит неудачу, мне никогда не снились сны моего сына» о том, как отец-украинец ищет своего пропавшего сына; Лесбийский барный проект, в котором прослеживается один из основных элементов квир-истории; и Clean, ориентированный на женщин взгляд на зависимость и долгосрочное выздоровление.

Шорты: камера и хореография ведут хореографы Al Jazeera Эбби Бендер и Джесси Джейсон, а живые выступления перемежаются короткометражными танцевальными фильмами из США, Норвегии, Австралии, Китая и Южной Кореи.

«Короткое повествование: Connections» включает в себя трехминутный фильм для семейного просмотра с ожившим говорящим бейсбольным матчем, адаптацию датского графического романа, действие которого происходит в Гренландии, и два других фильма.

Билеты на фестиваль поступят в продажу в пятницу в полдень tmvff.orgВремя проведения и место проведения будут объявлены дополнительно.

Алфавитный список фильмов размещен на tmvff.org/2023filmsaz.

Фестиваль со штаб-квартирой в Грейндж-холле в Вест-Тисбери также проводит выступления в Первой конгрегационалистской церкви, а в прошлом году также использовал библиотеку Old West Tisbury на Мьюзик-стрит.