The House Of The Dead: Alive Remake получает дату выхода

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Дом мертвых: новое издание я был Анонсирован весной прошлого года И это должно было произойти в 2021 году, но оно явно идет на убыль, и в последнее время было минимальное количество обновлений. К счастью, издатель Forever Entertainment наконец подтвердил детали выпуска, объявив, что он выйдет 7 апреля, а предварительные заказы будут приниматься с 31 марта. Это определенно будут даты интернет-магазина, мы это тоже знаем Microids выпускает физические версии; Посмотрим, выйдет ли он одновременно.

Несмотря на это, у нас есть новый трейлер, в котором основное внимание уделяется реальному игровому процессу, который дает нам представление о том, как эта новая версия собирается вместе. в прошлом мае Были отчеты Мы можем ожидать как физические параметры, так и варианты управления движением, а также, например, причал 720p / 60 кадров в секунду и 720p / 30 кадров в секунду в портативном устройстве. Официальные подробности на данный момент приведены ниже:

— Всем известная классическая аркада с современной графикой и управлением

— Верно оригинальной игре

— Несколько местных игроков

— Несколько концовок

— режим фото

— Достижения

— Оружейная с разблокируемым оружием

— Орды монстров-нежити в новом игровом режиме

— Галерея встреч с врагами и боссами

Планируете ли вы снимать это в апреле или подождете, чтобы узнать, какой получится новая версия? Дайте нам знать, как всегда, в комментариях.