The Last of Us на ПК получает «в основном негативные» отзывы из-за сбоев и низкой производительности.

The Last of Us: Part I не запускалась на ПК так гладко, как надеялась Naughty Dog, поскольку порт получил «в основном негативные» отзывы по всему миру. пар. Это связано с постоянными сбоями и плохой производительностью в игре, а не с реальным качеством игры. Сами Naughty Dog обратились к порту для ПК и подтвердили, что расследуют сообщения о проблемах и просят пользователей отправлять запросы в службу поддержки на их веб-сайте.
из более чем 3200 Отзывы пользователей SteamС другой стороны, 67 процентов сообщили о вышеупомянутых проблемах с производительностью. Некоторые проверенные покупатели ПК-порта утверждают, что их копия вылетает каждые 20 минут, а другие жалуются на плохую оптимизацию. Нарастание затенения также является источником разочарования для многих.
Ранее сегодня Naughty Dog выпустила устройство Сообщение блога Подробное описание работы, проделанной над компьютерной версией The Last of Us: Part I: «Теперь, когда мы завершили выпуск ремейка для PS5, мы очень рады представить эту игру не только для ПК, но и для ПК», — сказал он. утверждал. С таким количеством негативных отзывов пользователей при запуске становится ясно, что на ПК что-то не так.
Несмотря на все эти проблемы, разработчик удваивает свои усилия по разработке PS5 и ПК: «Обмен нашими историями и опытом на PS5, а также на ПК — это то, что Naughty Dog приняло и будет продолжать поддерживать в будущем». Неудивительно, что The Last of Us Multiplayer запустится на обеих платформах в один и тот же день и дату, поэтому студия будет стремиться постоянно исправлять эти проблемы с прорезыванием зубов.
Были ли у вас какие-либо проблемы с The Last of Us: Part I на ПК? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже.
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