The Last of Us на ПК получает «в основном негативные» отзывы из-за сбоев и низкой производительности.

The Last of Us: Part I не запускалась на ПК так гладко, как надеялась Naughty Dog, поскольку порт получил «в основном негативные» отзывы по всему миру. пар. Это связано с постоянными сбоями и плохой производительностью в игре, а не с реальным качеством игры. Сами Naughty Dog обратились к порту для ПК и подтвердили, что расследуют сообщения о проблемах и просят пользователей отправлять запросы в службу поддержки на их веб-сайте.

из более чем 3200 Отзывы пользователей SteamС другой стороны, 67 процентов сообщили о вышеупомянутых проблемах с производительностью. Некоторые проверенные покупатели ПК-порта утверждают, что их копия вылетает каждые 20 минут, а другие жалуются на плохую оптимизацию. Нарастание затенения также является источником разочарования для многих.

Игроки The Last of Us Part I на ПК: мы услышали ваши опасения, и наша команда активно исследует многие из проблем, о которых вы сообщили. Мы продолжим информировать вас, но наша команда отдает приоритет обновлениям и исправит проблемы в следующих исправлениях. — Игривый щенок 28 марта 2023 г.

Ранее сегодня Naughty Dog выпустила устройство Сообщение блога Подробное описание работы, проделанной над компьютерной версией The Last of Us: Part I: «Теперь, когда мы завершили выпуск ремейка для PS5, мы очень рады представить эту игру не только для ПК, но и для ПК», — сказал он. утверждал. С таким количеством негативных отзывов пользователей при запуске становится ясно, что на ПК что-то не так.

Несмотря на все эти проблемы, разработчик удваивает свои усилия по разработке PS5 и ПК: «Обмен нашими историями и опытом на PS5, а также на ПК — это то, что Naughty Dog приняло и будет продолжать поддерживать в будущем». Неудивительно, что The Last of Us Multiplayer запустится на обеих платформах в один и тот же день и дату, поэтому студия будет стремиться постоянно исправлять эти проблемы с прорезыванием зубов.

