The Last of Us на ПК получает исправления для устранения некоторых проблем с производительностью

Последний из нас, часть первая На ПК не все гладко. Игроки на ПК сообщают о сбоях, проблемах с производительностью и множестве странных визуальных сбоев. Теперь разработчик Naughty Dog, принадлежащий Sony, начал выпускать исправления ошибок, чтобы попытаться исправить некоторые широко распространенные проблемы и исследовать другие ошибки, затрагивающие игроков на ПК.

Вчера вечером в Steam и Epic Games Store появился новый патч. который включает исправления сообщил о «множественных проблемах с производительностью и ошибках, затрагивающих некоторых пользователей». Непонятно, что именно он исправил, и для некоторых игроков патч весил всего 36 МБ в Steam.

Однако Naughty Dog включила дополнительную диагностическую информацию о сбоях. Он разработан, чтобы помочь разработчику исследовать сбои, связанные со сборкой шейдеров, и «другие распространенные проблемы со стабильностью». Команда внимательно следит за отчетами игроков и активно работает над патчем с большим количеством исправлений ошибок, который будет выпущен в ближайшее время.

В четверг днем ​​​​Naughty Dog был выпущен Еще одно исправлениекоторый содержит исправления, улучшающие использование памяти и производительность, а также добавляет «дополнительную диагностику» в помощь разработчикам.

Steam рейтинги для Последний из нас, часть первая Он остается в подавляющем большинстве негативным: более 60 процентов оставляют отрицательный отзыв. Игроки на ПК сообщают о случайных сбоях и зависаниях, длительном времени компиляции шейдеров и бесчисленных визуальных ошибках персонажей. Случайно мокрый в сценах.

Naughty Dog отложила релиз Последний из нас, часть первая на ПК через несколько недель говоря, что он хочет убедиться, что Последний из нас, часть первая Дебют на ПК в наилучшей возможной форме». Этого явно не произошло, и многие фанаты задавались вопросом, был ли этот порт для ПК поспешным, чтобы извлечь выгоду из скачка продаж игры после хорошо принятого HBO. в Мы задерживаем Телевизионная программа. READ Новая функция iPhone предупредит вас, если вас преследуют

Обновлено 30 марта, 14:18 по восточному времени.: Naughty Dog выпустила очередную переработку игры.