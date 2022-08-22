The Last of Us PS5 Remake возвращает некоторых из великих игроков PlayStation

Вы же не думали, что Naughty Dog упустит возможность добавить отличный дополнительный контент в свой ремейк? последний из нас, Ты сделал? Эта игра просачивается уже несколько месяцев, и кажется, что многие конфиденциальные подробности начинают просачиваться в сеть. Таким образом, хотя эта статья посвящена только бонусному контенту, мы дадим вам возможность отменить его, если вы не хотите, чтобы вас испортили.

все нормально? Похоже, вы сможете изменить внешний вид Элли. Наше последнее: часть перваяНекоторые варианты включают Бог войны РагнарёкИ злой бондарьИ сопротивлениеИ тень колоссаИ горизонтИ Призрак Цусимы рубашки; Кажется, что есть два Неизвестный также темы.

И что еще более удивительно, так это то, что вы, похоже, сможете экипировать Элли некоторыми Джек и Дакстер Аксессуары, в том числе популярные первые и последние очки в виде рюкзака. См.: В конце концов, Naughty Dog не забыла о Джеке и Дакстере!

Эксклюзив: у Элли есть очки-рюкзаки Джека и Дакстера в «Одни из нас», часть 1 pic.twitter.com/SABMEswmw4— Центр Naughty Dog (NaughtyNDC) 21 августа 2022 г.

Очевидно, что это просто звучит как забавные дополнительные слоты, но это должно сделать ваш забег в Grounded немного более крутым, верно? Как вы надеетесь одеть Элли на PS5?