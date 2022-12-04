The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel — Северная война начинает трансляцию 8 января 2023 г.

легенда о героях: Trails of Cold Steel — Северная войнаследующее аниме в мире Легенда о героях: Следы холодной сталиТрансляция начнется 8 января 2023 года. Фалком Об этом сообщила Tatsunoko Productions.

На аниме-мероприятии показали новый трейлер. Аниме «Граница в Техасе» показывает главного героя Лавиана Уинслета, которому приказывают проникнуть в Империю Эбони, чтобы собирать информацию, тренироваться и сражаться со своими товарищами Мартином С. Робинсоном, Эзарией Фростом и Талионом Дрейком. Легенда о героях: Следы холодной стали Также появляется главный герой серии игр Райан Шварцер (озвучивает Коуки Утияма). Он также содержит вступительную музыкальную тему «The Story So Far» в исполнении Чисато Акиты.

Вот обновленный список актеров:

ЛаВиан Уинслет (озвучивает Макото Коити)

Мартин С. Робинсон (озвучивает Юичи Накамура)

Эзрия Фрост (озвучивает Сара Эми Предикт)

Талион Дрейк (озвучивает Оно Юки)

Кларк Громаш (озвучивает Харухико Джо)

Дженна Сторм (озвучивает Май Сонодзаки)

Роган Маггарт (озвучивает Такаюки Кондо)

Ивано (озвучивает Джун Фукусима)

Так (озвучивает Рюичи Кидзима)

Райан Шварцер (озвучивает Коуки Утияма)

Альтена Орион (озвучивает Инори Минас)

Подробнее об истории аниме сюда.

Посмотрите трейлер ниже.