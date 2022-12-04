The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel — Северная война начинает трансляцию 8 января 2023 г.

легенда о героях: Trails of Cold Steel — Северная войнаследующее аниме в мире Легенда о героях: Следы холодной сталиТрансляция начнется 8 января 2023 года. Фалком Об этом сообщила Tatsunoko Productions.
На аниме-мероприятии показали новый трейлер. Аниме «Граница в Техасе» показывает главного героя Лавиана Уинслета, которому приказывают проникнуть в Империю Эбони, чтобы собирать информацию, тренироваться и сражаться со своими товарищами Мартином С. Робинсоном, Эзарией Фростом и Талионом Дрейком. Легенда о героях: Следы холодной стали Также появляется главный герой серии игр Райан Шварцер (озвучивает Коуки Утияма). Он также содержит вступительную музыкальную тему «The Story So Far» в исполнении Чисато Акиты.
Вот обновленный список актеров:
- ЛаВиан Уинслет (озвучивает Макото Коити)
- Мартин С. Робинсон (озвучивает Юичи Накамура)
- Эзрия Фрост (озвучивает Сара Эми Предикт)
- Талион Дрейк (озвучивает Оно Юки)
- Кларк Громаш (озвучивает Харухико Джо)
- Дженна Сторм (озвучивает Май Сонодзаки)
- Роган Маггарт (озвучивает Такаюки Кондо)
- Ивано (озвучивает Джун Фукусима)
- Так (озвучивает Рюичи Кидзима)
- Райан Шварцер (озвучивает Коуки Утияма)
- Альтена Орион (озвучивает Инори Минас)
Подробнее об истории аниме сюда.
Посмотрите трейлер ниже.
Введение 2
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