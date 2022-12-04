Tech

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel — Северная война начинает трансляцию 8 января 2023 г.

4 декабря, 2022
Artem Sokolov

легенда о героях: Trails of Cold Steel — Северная войнаследующее аниме в мире Легенда о героях: Следы холодной сталиТрансляция начнется 8 января 2023 года. Фалком Об этом сообщила Tatsunoko Productions.

На аниме-мероприятии показали новый трейлер. Аниме «Граница в Техасе» показывает главного героя Лавиана Уинслета, которому приказывают проникнуть в Империю Эбони, чтобы собирать информацию, тренироваться и сражаться со своими товарищами Мартином С. Робинсоном, Эзарией Фростом и Талионом Дрейком. Легенда о героях: Следы холодной стали Также появляется главный герой серии игр Райан Шварцер (озвучивает Коуки Утияма). Он также содержит вступительную музыкальную тему «The Story So Far» в исполнении Чисато Акиты.

Вот обновленный список актеров:

  • ЛаВиан Уинслет (озвучивает Макото Коити)
  • Мартин С. Робинсон (озвучивает Юичи Накамура)
  • Эзрия Фрост (озвучивает Сара Эми Предикт)
  • Талион Дрейк (озвучивает Оно Юки)
  • Кларк Громаш (озвучивает Харухико Джо)
  • Дженна Сторм (озвучивает Май Сонодзаки)
  • Роган Маггарт (озвучивает Такаюки Кондо)
  • Ивано (озвучивает Джун Фукусима)
  • Так (озвучивает Рюичи Кидзима)
  • Райан Шварцер (озвучивает Коуки Утияма)
  • Альтена Орион (озвучивает Инори Минас)

Подробнее об истории аниме сюда.

Посмотрите трейлер ниже.

Введение 2

READ  Grand Theft Auto V теперь загружается быстрее на PlayStation 5

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.