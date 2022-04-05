The Legend of Zelda Fan делает невероятный деревянный ящик для игрушек

За последние 36 лет франшиза The Legend of Zelda от Nintendo вдохновила фанатское сообщество на творчество. Пользователь TwitterPigmented не стал исключением и поделился потрясающим деревянным футляром, который они сделали на основе Легенда о Zelda: Пробуждение ветра. Передняя обложка основана на версии игры для GameCube, на которой Линк плывет на Короле красных львов, а на задней — обложка версии игры для Wii U. Это потрясающая штука, и определенно кажется, что это одна из тех вещей, которые поклонники Zelda любят как часть своей коллекции!

Видео, показывающее статус игры, можно найти в твите, встроенном ниже.

Легенда о Zelda: Пробуждение ветра Впервые она была выпущена на Nintendo GameCube в 2002 году. Первоначально игра вызвала много споров, и многие фанаты надеялись, что она будет иметь более мрачный стиль и тон. Когда были обнародованы заштрихованные изображения игры, возникла огромная негативная реакция. Тем не менее, игра получила сильные отзывы, Он быстро стал одним из самых любимых произведений в этой серии.. В 2013 году для Wii U была выпущена HD-версия, которая предлагает более четкое изображение и несколько улучшений качества жизни.

Хотя большинство игр, выпущенных на Wii U, были перенесены на Nintendo Switch, этого нельзя сказать. Ветер Плетеный HD. Поклонники годами требовали версии игры для Switch. Это увеличилось с тех пор, как Nintendo объявила о задержке о Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы 2. Остается выяснить, будет ли пробуждающий ветер Ultimate на Switch, но интересно, как развивалась дискуссия вокруг игры за последние 20 лет. пробуждающий ветер Она превратилась из одной из самых шокирующих игр в истории франшизы Zelda в любимую игру, которая вдохновляет поклонников на удивительные творения, подобные упомянутым выше. Мы надеемся, что Nintendo даст игре еще один шанс найти больше поклонников, выпустив ее на Switch!

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