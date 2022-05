The New York Times изменила ответ Wordle в понедельник из-за «недавнего важного новостного события».

The New York Times изменила решение, которое пришло в понедельник слово Enigma, ссылаясь на тесные ссылки на «недавнее крупное новостное событие». раз Написал об изменении в разделе ИгрыОбъясняя, почему некоторые слово У игроков может быть другое решение, чем у их друзей, семьи или коллег.

The Times описала слово «решение, извлеченное сегодня» как «совершенно непреднамеренное и совпадение — исходный ответ был загружен сегодня». слово прошлый год.»

[Ed. note: Spoilers for Wordle’s answer for Monday, May 9.]

Некоторый слово Игрокам была представлена ​​головоломка на понедельник со словом «Дженин» в качестве ответа. Другие получили другое слово из пяти букв. Но слово «Дженин» явно является частью крупного новостного события, которое Возможное изменение дела Роу против Уэйдаюридический прецедент, который, если его отменить, немедленно сделает аборты незаконными более чем в 20 штатах США.

Рано утром в понедельник команда New York Times Games заявила: «Мы очень серьезно относимся к нашей роли как места развлечения и отдыха, и мы хотим, чтобы это было слово Чтобы оставаться в стороне от новостей.

Но из-за текущего слово Технология, может быть трудно изменить слова, которые уже загружены в игру.» «Когда мы узнали на прошлой неделе, что это конкретное слово появится сегодня, мы поменяли его на максимально возможное количество решений».

слово The Times сообщила, что игроки, которые обновили окно своего браузера, не получат старую версию (то есть зародыш). Игровая команда также находится в процессе обновления слово Во избежании подобной ситуации в будущем.

«Хотим подчеркнуть, что это очень необычное обстоятельство», — отмечает газета. «когда мы были приобретенный слово в январеОн был разработан для относительно небольшой группы пользователей. Мы сейчас заняты ремонтом словоТехнологии, чтобы все всегда получали одно и то же слово. Мы стремимся к тому, чтобы десятки миллионов людей каждый день получали удовлетворительные и стабильные впечатления».