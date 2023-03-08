The Outer Worlds, RPG-блокбастер 2019 года, имеет бурное обновление для нового поколения

картина : обсидиановое развлечение

в внешние миры Обновление для PS5 и Xbox Series X/S, кажется, появилось из ниоткуда. Объявленное всего две недели назад издание Spacer’s Choice Edition научно-фантастической ролевой игры 2019 года было выпущено только что после того, как другие игры для PS4 и Xbox One получили обновления следующего поколения. Теперь, когда он наконец-то здесь, игроки обнаруживают всевозможные проблемы.

7 марта Внешние миры: издание Spacer’s Choice Edition пакеты вместе Текущие платные DLC Опасность для Горгоны И Убит на Эриданосе, и обещает визуальные улучшения, повышенную производительность и ряд других улучшений. И поиграв час на Xbox Series S, я могу подтвердить, что текстуры окружающей среды, объемное освещение и другие мелкие детали делают ее лучшей на сегодняшний день версией RPG от Obsidian Entertainment о космических пиратах и ​​корпоративном шпионаже.

Объемное освещение — одно из улучшений, обещанных в Spacer’s Choice Edition. Скриншот : Obsidian Entertainment / Котаку

К сожалению, производительность ни в коем случае не является гладкой, когда речь идет о таких вещах, как частота кадров. Кинематографический режим может быть грубым, а режим производительности, рассчитанный на 60 кадров в секунду, часто прерывистый при входе в новую область или сражении с врагами в особенно большой среде. И я далеко не аутсайдер. На самом деле кросс-плееры Xbox Xbox ХИ Плейстейшен 5и Новая версия для ПК Все сообщают о проблемах. «Это не лучший вариант, это выбор Spacer», — гласит внутриигровой слоган компании, синоним сокращения затрат. Подобные шутки по поводу новой версии уже отпустили многие.

Похоже, консенсус заключается в том, что, хотя визуальные улучшения приветствуются, они вряд ли компенсируют Новое заикание во время путешествия по миру. Время загрузки на более новых консолях быстрее, но на обратно совместимых версиях оно уже было приличным. Он просто не Чувствовать Хорошо играть в его нынешнем виде, особенно трудно проглотить пилюлю, учитывая Вариант выбора прокладки это все 60 долларов (в настоящее время скидка до 48 долларов в течение ограниченного времени) Даже игрокам, которые владеют базовой игрой и существующим DLC, придется заплатить 10 долларов за обновление.

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Это связано с тем, что Spacer’s Choice Edition технически представляет собой совершенно отдельную версию игры, а не просто версию обновления. Он занимает отдельный слот в консоли и библиотеке Steam, и вы не можете переместить в него свой текущий файл сохранения. В отличие от базовой версии, его нет и в Game Pass. Игроки, владеющие физическими копиями игры, сталкиваются с проблемой Даже доступ к платному варианту обновления.

Хотя Obsidian Entertainment принадлежит Microsoft, внешние миры Издается Private Division, лейблом Take-Two. Примечательно, что Private Division также была издателем отличного супергеройского шутера от Remedy Entertainment. контролируеткоторый она прошла сама Нажмите обновление kerfuffle следующего поколения. некоторые игроки не в сети давление друг на друга Заполнить тикеты поддержки на сайте издателя о статусе нового релиза. Частный отдел не сразу ответил на запрос о комментариях.