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The Quarry действительно является духовным наследником Until Dawn в новом 30-минутном геймплейном шоу.

6 апреля, 2022
Artem Sokolov

The Quarry содержит новый 30-минутный трейлер геймплея, наполненный кинематографическими сценами, Quick Time Events (QTE) и классическими пугающими блокбастерами.

Трейлер выглядит как первые 30 минут игры, так как он исследует представленных в нем персонажей. Первый тизер-трейлер Quarry Ужасная ситуация, из которой они отчаянно пытаются вырваться. В нем пара молодых вожатых по имени Макс и Лора (которых играют Скайлер Джесондо и Шивон Уильямс) заблудились, проезжая по тускло освещенной лесной тропе, и свернули с дороги, чтобы избежать столкновения. Что-то в пути. Вскоре их останавливает «жуткий полицейский» (которого играет Тед Реми), который настаивает на том, чтобы превратить их запланированный маршрут в летний лагерь и вместо этого направиться в мотель «Предвестник».

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