The Quarry действительно является духовным наследником Until Dawn в новом 30-минутном геймплейном шоу.

The Quarry содержит новый 30-минутный трейлер геймплея, наполненный кинематографическими сценами, Quick Time Events (QTE) и классическими пугающими блокбастерами.

Трейлер выглядит как первые 30 минут игры, так как он исследует представленных в нем персонажей. Первый тизер-трейлер Quarry Ужасная ситуация, из которой они отчаянно пытаются вырваться. В нем пара молодых вожатых по имени Макс и Лора (которых играют Скайлер Джесондо и Шивон Уильямс) заблудились, проезжая по тускло освещенной лесной тропе, и свернули с дороги, чтобы избежать столкновения. Что-то в пути. Вскоре их останавливает «жуткий полицейский» (которого играет Тед Реми), который настаивает на том, чтобы превратить их запланированный маршрут в летний лагерь и вместо этого направиться в мотель «Предвестник».

Вместо того, чтобы сделать то, что посоветовал полицейский, они поехали в летний лагерь Hacketts Quarry, местонахождение которого они смогли незаметно определить по карте полицейского. Но когда они появляются, место выглядит заброшенным — то есть до тех пор, пока они не исследуют его дальше и не поймут, что жители лагеря совсем не такие, как они ожидали. Трейлер заканчивается тем, что Максу угрожает другое загадочное существо, а Лору успокаивает ранее полицейский. Затем полицейский снимает что-то за кадром (надеюсь, не Макса) и кричит: «Это похоже на мотель «Предвестник»?!»

С еще одним выдающимся составом талантов The Quarry кажется духовным преемником «Дожить до рассвета», которого мы ждали с 2015 года, с блестящими, умными диалогами, детализированными моделями персонажей, анимацией и длинными сценами, которые заставляют вас забыть, что вы играете в игру. пока они не побьют вас с помощью QTE.

The Quarry выйдет на Xbox, PlayStation и ПК 10 июня.

А пока вот файлы Лучшие игры ужасов Вы можете играть сейчас.