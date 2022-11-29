The Settlers: New Allies выходит 17 февраля 2023 года на ПК, а затем на PS4, Xbox One, Switch и Luna.

Поселенцы: новые союзники будет уволен в компьютер Через Магазин эпических игр И Юбисофт магазин 17 февраля 2023 г., после чего PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ Луна Позже, издатель Юбисофт и разработчик Юбисофт Блюбайт объявить.

Вот обзор игры через Ubisoft:

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Поселенцы: новые союзники он Стратегическая игра С глубоким опытом строительства и стратегическими сражениями в реальном времени.

Ключевая особенность

Полностью переосмысленная с нуля, с потрясающей графикой и детализированной анимацией.

Выберите одну из трех фракций: Илари, Мару и Йорн. Каждый из них имеет уникальный внешний вид, стиль игры и историю.

экспертиза Сюжетная кампания в мире Поселенцыили перейдите в специальный Hardcore Mode и его дополнительные испытания.

Играйте онлайн с участием до восьми игроков в захватывающих стычках с другими игроками или против ИИ для продолжительного удовольствия.

Образцы игры