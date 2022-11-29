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The Settlers: New Allies выходит 17 февраля 2023 года на ПК, а затем на PS4, Xbox One, Switch и Luna.

29 ноября, 2022
Artem Sokolov

Поселенцы: новые союзники будет уволен в компьютер Через Магазин эпических игр И Юбисофт магазин 17 февраля 2023 г., после чего PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ Луна Позже, издатель Юбисофт и разработчик Юбисофт Блюбайт объявить.

Вот обзор игры через Ubisoft:

Около

Поселенцы: новые союзники он Стратегическая игра С глубоким опытом строительства и стратегическими сражениями в реальном времени.

Ключевая особенность

  • Полностью переосмысленная с нуля, с потрясающей графикой и детализированной анимацией.
  • Выберите одну из трех фракций: Илари, Мару и Йорн. Каждый из них имеет уникальный внешний вид, стиль игры и историю.
  • экспертиза Сюжетная кампания в мире Поселенцыили перейдите в специальный Hardcore Mode и его дополнительные испытания.
  • Играйте онлайн с участием до восьми игроков в захватывающих стычках с другими игроками или против ИИ для продолжительного удовольствия.

Образцы игры

  • Одиночная кампания — Поскольку Элари вынуждены покинуть свою родину, им приходится селиться в новых и неизвестных регионах. Этим новым поселенцам придется столкнуться со многими проблемами на своем пути, от набегов на безжалостных бандитов до открытия новой культуры этих земель.
  • хардкорный режим — Поскольку игроки смогут играть в новые сценарии, широкий диапазон ставок и условий сделает ИИ еще более сложным противником. Адаптивность является ключевым моментом в этом новом режиме, который заставит лучших игроков испытать себя в одиночку или с друзьями.
  • стычка — Игроки смогут испытать индивидуальный интеллект против искусственного интеллекта, кооператив verus искусственный интеллект или игрок против игрока с участием до восьми игроков на 12 картах, доступных при запуске.

Смотрите новый трейлер ниже.

Обновление для разработчиков

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