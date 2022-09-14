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The Sims 4 навсегда останется бесплатной

14 сентября, 2022
Artem Sokolov

Симс 4 Со следующего месяца он будет работать бесплатно.

Официальный аккаунт игры ранее сегодня написал в Твиттере, что «The Sims 4 можно будет бесплатно загрузить на ПК/Mac и консоли 18 октября» и что «больше обновлений» последуют во время специального мероприятия Summit Stream, которое состоится в октябре. 18. 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени / 18:00 по Гринвичу.

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