The Sims 4 навсегда останется бесплатной

Симс 4 Со следующего месяца он будет работать бесплатно.

Официальный аккаунт игры ранее сегодня написал в Твиттере, что «The Sims 4 можно будет бесплатно загрузить на ПК/Mac и консоли 18 октября» и что «больше обновлений» последуют во время специального мероприятия Summit Stream, которое состоится в октябре. 18. 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени / 18:00 по Гринвичу.

Чтобы отпраздновать это, разработчики подтвердили, что «начиная с сегодняшнего дня все игроки, владеющие базовой игрой The Sims 4, могут бесплатно выкупить набор The Sims 4 Desert Luxe Kit до 17 октября». Чтобы получить комплект, который в основном основан на эстетике и технике пустынь на юго-западе США, все, что вам нужно сделать, это войти в игру и получить комплект через главное меню.

Ранее сегодня мгновенные игры упомянул (Откроется в новой вкладке)Что «согласно внутреннему источнику, близкому к EA, The Sims 4 станет бесплатной 18 октября». Эта новость была тайно подтверждена Origin: на странице магазина The Sims 4 в программе запуска EA было указано, что «The Sims 4 будет доступна бесплатно с 18 октября».

Бесплатная модель, вероятно, хорошо подойдет для The Sims. В то время как основная игра является сердцем опыта, она была небольшой частью экосистемы. Даже во времена The Sims и The Sims 2 расширения были неотъемлемой частью модели Maxis, а во времена The Sims 4 существует более 60 наборов дополнений и игровых пакетов, которые позволяют игрокам расширять возможности игры. оригинальная игра.

На официальном веб-сайте Sims 4 EA сообщает, что «с запуском бесплатной игры The Sims 4 наша команда больше, чем когда-либо, посвятила себя разработке нового и значимого опыта The Sims 4 для наших игроков». Посылки, бригады и экспресс-доставка по-прежнему будут отбрасываться «в обозримом будущем».

