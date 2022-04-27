The Sims 4 цепляет всех своих игроков своим главным меню

картина : ЕА / Котаку

Представьте свой самый страшный кошмар. Действительно позвольте себе собрать воедино все шокирующие детали. Почувствуйте ритм своего сердца, а затем вернитесь к мыслям о том, что вы создали. Я подозреваю, что это не SIM-карта мобильного телефона, но каким-то образом разработчику Maxis удалось превратить это безобидное изображение в угрозу. Симс Общество.

26 апреля Симс Игровой лаунчер полностью охватил кошмар. Разработчики выпустили существо, которое игроки назвали «Ring Ring Girl», персонаж, первоначально хранившийся в главном меню, поощряющем использование телефона, которому внезапно предложили взять на себя управление всем главным меню симуляции.

Ring Ring Девушка барахталась Симс 4 Игроки существуют с 2021 года, и нет явных причин, по которым разработчики решили сделать акцент именно сейчас, а не в предыдущих обновлениях. Однако это постепенно превратилось в внутреннюю шутку в Симс Мир, даже с официальным Симс Временами ссылаясь на его существование.

После новых изменений он окончательно обожествлен — весь обмазан Симс 4 Главное меню, она держит свой мобильный телефон в дьявольских насмешках, ее пустые голубые глаза пронзают ваши.

«Ты не хакер, я просто!» Отказ от ответственности читается в нижней части списка. От этого лучше не становится, Ring Ring Girl. Откуда ты знаешь мой IP-адрес?!

Девушка с кольцом или Калия может бытьНравиться Симс 4 Официально призвали обновить вчера, было приправлено Симс 4 Воины плачут и в отместку выполняют над персонажем всевозможные «пытки», ведь теперь и Сим тоже Доступно для скачивания в Симс«Галерея. Одним из распространенных методов пыток было использование мода на горячих девушек для проведения специализированной пластической операции на Мэйби, что, несомненно, подготовило ее к будущей карьере в моделировании ворсовых ковров.

Если вам не подходит несовместимая ринопластика, Симс Сайт сообщества также отметил удовольствие от принуждения Мэйби к «Танцы в ее моче В то время как они были на мели над акулами-убийцами, пока не упали в обморок от жары». Ничего странного, просто типичные разговоры о лучших друзьях.

Хочу сделать тебе салатик. Вы разрешаете ей? картина : советник

куда Симс Мэйби предоставила доступ к вашим идеям и главному меню в то же время, когда вы объявили Последнее обновлениемы можем предположить, что Мэйби может быть просто демоном в кардигане, который был создан, чтобы активировать шумиху вокруг нее. Симс 4 показать Симс 4 Что советник знает, что происходит внутри.

Надо отдать должное, Maebey также является самой захватывающей вещью в последнем обновлении, которое в основном наделено небольшой эстетикой и такими функциями, как повторное зачисление вашего сима в колледж после отстранения. Симс Он также обновил главное меню помимо его внешнего вида, добавив такие детали, как новая панель запуска, мотивационные сообщения для игроков, начинающих свою первую игру, и опросы для игроков, чтобы поделиться отзывами. сегодня, Симс выпуск Дополнительная коррекция Добавьте Кунафу, Заатара, Кактуса Манакиша и ограниченный по времени «сценарий с лягушками», который заставит вашего сима собирать лягушек. Слава Богу. Я бегал по лягушкам.

Некоторых игроков разочаровывают ненужные, по их мнению, изменения в главном меню, и они принимают это к сведению. Симс 4Небольшие и частые обновления лишь в некоторых случаях приводят к тому, что игра ведет себя хаотично. Итак, мы вернулись к тому, что Мэйби — самая захватывающая вещь в обновлении.

Знаешь, чем больше я смотрел в ее дикие глаза, чем больше я их чувствовал, тем больше я начинал… по-настоящему понимать ее. Я никогда так ужасно не рвал тебе конечности, как некоторые другие парни, Мэйби. Не до тех пор, пока ты держишь свою боковую часть под резким углом, как сейчас. Это кардиган! Кажется, отличный друг.

Но я никогда не узнаю Мэйби по-настоящему. Симс Я удалил ее из основных списков всего лишь через день, позволив ей взять ее под свой контроль. Вы ничего не знаете хорошо, пока это не исчезнет.