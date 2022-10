The Sims 5 находится в ранней разработке под кодовым названием Project Rene.

Восемь лет спустя Симс 4 и его расширенияПоклонники начинают задаваться вопросом, что будет дальше с классической серией симуляторов жизни. Во вторник разработчик The Sims Maxis показал очень ранний взгляд на «Project Rene» (произносится как Renée), кодовое название игры, которое в конечном итоге стало Симс 5.

Во время саммита разработчиков Behind the Sims вице-президент Maxis по творческой франшизе The Sims Линдси Пирсон поделилась планами высокого уровня относительно предстоящего контента Sims. Pearson официально анонсировала Project Rene, следующую крупную игру Sims, в которой можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативе, а также выполнять кросс-игры на разных устройствах.

Предварительный просмотр Project Rene, представленный вверху, был сосредоточен на технических системах, таких как сборка и настройка, но не показывал самих реальных симов чести. В предварительном просмотре игрок выделял комнату, и это выглядело совершенно иначе, чем текущий режим покупки и строительства в Симс 4. В одном примере игроку было показано, как он разбирает кровать, чтобы вручную отрегулировать форму изголовья и ощущение одеял. В другой игре игрок мог украсить диван, выбрав правильную декоративную подушку, а затем тщательно отрегулировав ее, пока она не приземлилась правильно. Благодаря этим функциям и асимметричным планировкам комнат игроки смогут создавать уникальные дома для своих симов.

Project Rene также делает этап сборки игры значительно более социальным, а этап покупки и сборки становится многопользовательской функцией для тех, кто хочет поделиться своими сборками. Друзья могут прийти и вместе украсить комнату прямо в Project Rene, вместо того, чтобы использовать совместное использование экрана для получения совета. Этап строительства также является полностью общей платформой; Во время предварительного просмотра один игрок просматривает каталог мебели на своем телефоне, чтобы заполнить комнату, прежде чем возиться с деталями на ПК.

Пирсон подчеркнул, что Maxis никогда не делилась незавершенными взглядами на название Sims на столь раннем этапе цикла разработки и что разработчик продолжит делиться обновлениями Project Rene в течение «следующих нескольких лет».

Maxis также продолжит поддерживать Симс 4 с Обновления и расширения как есть Игра станет бесплатной 18 октября.. Симс 4 в 2023 году с двумя дополнительными расширениями. В 2023 году Симс 4 Он также увидит добавление младенцев, которые перейдут в детскую стадию жизни сима. Разработчик также планирует сотрудничать с платформой редактирования CurseForge, которая поддерживает сильное сообщество редактирования франшизы.